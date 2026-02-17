Албания против расследования убийств похищенных в Косово, заявили в Сербии

БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Власти Албании не допускают расследования на территории страны изъятия органов и убийств похищенных людей в ходе вооруженного конфликта в Косово и Метохии и других жертв, заявил в интервью РИА Новости председатель комиссии по пропавшим без вести правительства Сербии Велько Одалович.