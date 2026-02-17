Албания против расследования убийств похищенных в Косово, заявили в Сербии

БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Власти Албании не допускают расследования на территории страны изъятия органов и убийств похищенных людей в ходе вооруженного конфликта в Косово и Метохии и других жертв, заявил в интервью РИА Новости председатель комиссии по пропавшим без вести правительства Сербии Велько Одалович.
Он напомнил, что экс-прокурор Международного трибунала (МТБЮ) Карла дель Понте заявляла, что в "Желтый дом" на севере Албании отвозили сербов и других неалбанцев и продажа их органов велась из района города Буррели.
"Наша задача – поиск пропавших без вести, и ясно, что часть их оказалась в Албании, но албанские власти не хотят начинать расследование, международные структуры тоже, хотя если там извлекали органы, где-то должны были остаться тела. Были попытки проведения там следствия представителями ООН и МТБЮ, но государство Албания им отказало. Парламент Албании 12 февраля этого года принял декларацию в поддержку полевых командиров Освободительной армии Косово (ОАК) и заявил об их "невиновности", - сказал Одалович.
