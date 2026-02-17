Рейтинг@Mail.ru
"Премьер" Косово не заинтересован в поиске пропавших, заявили в Сербии - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:55 17.02.2026 (обновлено: 08:09 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/kosovo-2074842678.html
"Премьер" Косово не заинтересован в поиске пропавших, заявили в Сербии
"Премьер" Косово не заинтересован в поиске пропавших, заявили в Сербии - РИА Новости, 17.02.2026
"Премьер" Косово не заинтересован в поиске пропавших, заявили в Сербии
Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти не заинтересован в работе по поиску погибших и пропавших без вести в ходе конфликта 1998-1999 годов,... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T04:55:00+03:00
2026-02-17T08:09:00+03:00
в мире
косово
сербия
приштина
альбин курти
хашим тачи
нато
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755852344_0:38:3077:1769_1920x0_80_0_0_d5bed84f9c7b28db28917b1b1455e945.jpg
https://ria.ru/20250324/serbiya-2006929043.html
косово
сербия
приштина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755852344_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_f6470a2710bf6453c7463758f3093026.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, сербия, приштина, альбин курти, хашим тачи, нато, объединенная авиастроительная корпорация (оак), оон
В мире, Косово, Сербия, Приштина, Альбин Курти, Хашим Тачи, НАТО, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), ООН
"Премьер" Косово не заинтересован в поиске пропавших, заявили в Сербии

Одалович: "премьер" Косово не заинтересован в поиске пропавших без вести

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Косово в Приштине
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти не заинтересован в работе по поиску погибших и пропавших без вести в ходе конфликта 1998-1999 годов, бомбардировок НАТО и введения контингента альянса KFOR, сообщил РИА Новости председатель комиссии по пропавшим без вести правительства Сербии Велько Одалович.
"По Косово все работало эффективно, очень корректно, несмотря на многие вызовы, через которые мы и Приштина прошли за этот период, до прихода к власти (в марте 2021 косовоалбанского "премьера" - ред.) Альбина Курти. Он прервал эту работу, его механизмы такого типа не интересуют. Он занимается темами, которые, к сожалению, очень разрушительны, в центре его внимания изгнание сербских структур и самих сербов с территории Косово и Метохии и получение всей власти, на которую он претендует", - сказал Одалович.
Власти самопровозглашенной республики Косово во вторник отмечают 18-ю годовщину провозглашения в одностороннем порядке независимости Приштины от Белграда. Запланированы военный парад Сил безопасности Косово и марш в поддержку обвиняемых спецсудом в Гааге "экс-президента" Хашима Тачи и других политиков - бывших полевых командиров Освободительной армии Косово (ОАК).
Прокуроры Специального трибунала по Косово в феврале потребовали приговорить бывших полевых командиров Освободительной армии Косово (ОАК) "экс-президента" Тачи, "экс-спикеров парламента" Кадри Весели, Якупа Красничи и "экс-депутата" Реджепа Селими, которые обвиняются по 10 пунктам за военные преступления и преступлениях против человечности в ходе войны в Косово и Метохии в 1998-1999 годах, каждого к 45 годам тюремного заключения.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Сербы не простят НАТО за бомбежки, заявил вице-премьер
24 марта 2025, 13:12
 
В миреКосовоСербияПриштинаАльбин КуртиХашим ТачиНАТООбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала