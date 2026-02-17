"Премьер" Косово не заинтересован в поиске пропавших, заявили в Сербии

БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти не заинтересован в работе по поиску погибших и пропавших без вести в ходе конфликта 1998-1999 годов, бомбардировок НАТО и введения контингента альянса KFOR, сообщил РИА Новости председатель комиссии по пропавшим без вести правительства Сербии Велько Одалович.
"По Косово все работало эффективно, очень корректно, несмотря на многие вызовы, через которые мы и Приштина прошли за этот период, до прихода к власти (в марте 2021 косовоалбанского "премьера" - ред.) Альбина Курти. Он прервал эту работу, его механизмы такого типа не интересуют. Он занимается темами, которые, к сожалению, очень разрушительны, в центре его внимания изгнание сербских структур и самих сербов с территории Косово и Метохии и получение всей власти, на которую он претендует", - сказал Одалович.
Власти самопровозглашенной республики Косово во вторник отмечают 18-ю годовщину провозглашения в одностороннем порядке независимости Приштины от Белграда. Запланированы военный парад Сил безопасности Косово и марш в поддержку обвиняемых спецсудом в Гааге "экс-президента" Хашима Тачи и других политиков - бывших полевых командиров Освободительной армии Косово (ОАК).
Прокуроры Специального трибунала по Косово в феврале потребовали приговорить бывших полевых командиров Освободительной армии Косово (ОАК) "экс-президента" Тачи, "экс-спикеров парламента" Кадри Весели, Якупа Красничи и "экс-депутата" Реджепа Селими, которые обвиняются по 10 пунктам за военные преступления и преступлениях против человечности в ходе войны в Косово и Метохии в 1998-1999 годах, каждого к 45 годам тюремного заключения.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
