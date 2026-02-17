"Премьер" Косово не заинтересован в поиске пропавших, заявили в Сербии

БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. Премьер самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти не заинтересован в работе по поиску погибших и пропавших без вести в ходе конфликта 1998-1999 годов, бомбардировок НАТО и введения контингента альянса KFOR, сообщил РИА Новости председатель комиссии по пропавшим без вести правительства Сербии Велько Одалович.

Прокуроры Специального трибунала по Косово в феврале потребовали приговорить бывших полевых командиров Освободительной армии Косово (ОАК) "экс-президента" Тачи, "экс-спикеров парламента" Кадри Весели, Якупа Красничи и "экс-депутата" Реджепа Селими, которые обвиняются по 10 пунктам за военные преступления и преступлениях против человечности в ходе войны в Косово и Метохии в 1998-1999 годах, каждого к 45 годам тюремного заключения.