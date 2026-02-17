В Косово остается неизвестной судьба 1,6 тысячи человек, заявили в Сербии

БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. В Косово и Метохии после вооруженного конфликта 1998-1999 годов, бомбардировок НАТО и введения контингента альянса KFOR остается неизвестной судьба еще около 1,6 тысячи человек, сообщил РИА Новости председатель комиссии по пропавшим без вести правительства Сербии Велько Одалович.