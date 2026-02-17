Рейтинг@Mail.ru
В Косово остается неизвестной судьба 1,6 тысячи человек, заявили в Сербии
04:38 17.02.2026
В Косово остается неизвестной судьба 1,6 тысячи человек, заявили в Сербии
В Косово остается неизвестной судьба 1,6 тысячи человек, заявили в Сербии - РИА Новости, 17.02.2026
В Косово остается неизвестной судьба 1,6 тысячи человек, заявили в Сербии
В Косово и Метохии после вооруженного конфликта 1998-1999 годов, бомбардировок НАТО и введения контингента альянса KFOR остается неизвестной судьба еще около... РИА Новости, 17.02.2026
в мире
косово
сербия
нато
оон
международный комитет красного креста (мккк)
косово
сербия
в мире, косово, сербия, нато, оон, международный комитет красного креста (мккк)
В мире, Косово, Сербия, НАТО, ООН, Международный комитет Красного Креста (МККК)
В Косово остается неизвестной судьба 1,6 тысячи человек, заявили в Сербии

Одалович: в Косово и Метохии остается неизвестной судьба 1,6 тысячи человек

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Девушки отдыхают на смотровой площадке на одном из холмов города Косовская Митровица
Девушки отдыхают на смотровой площадке на одном из холмов города Косовская Митровица - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Девушки отдыхают на смотровой площадке на одном из холмов города Косовская Митровица. Архивное фото
БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. В Косово и Метохии после вооруженного конфликта 1998-1999 годов, бомбардировок НАТО и введения контингента альянса KFOR остается неизвестной судьба еще около 1,6 тысячи человек, сообщил РИА Новости председатель комиссии по пропавшим без вести правительства Сербии Велько Одалович.
"Когда при поддержке спецпредставителя генсека ООН в 2004 году была сформирована Рабочая группа по делам пропавших без вести в Косово, в официальных списках Международного комитета Красного Креста (МККК) было 6 065 лиц, пропавших без вести в крае. За прошедшее время появлялись и новые заявления, сейчас в списке остались 1 578 человек, мы решили свыше 1,9 тысячи дел", - сказал Одалович.
Он добавил, что судьбу остальных пропавших за эти годы выяснили другие региональные и международные организации, эксперты Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), местные власти.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Вучич обвинил Запад в лицемерии из-за ситуации с Косово и Гренландией
18 января, 16:11
 
В миреКосовоСербияНАТОООНМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
