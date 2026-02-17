В Косово остается неизвестной судьба 1,6 тысячи человек, заявили в Сербии

БЕЛГРАД, 17 фев – РИА Новости. В Косово и Метохии после вооруженного конфликта 1998-1999 годов, бомбардировок НАТО и введения контингента альянса KFOR остается неизвестной судьба еще около 1,6 тысячи человек, сообщил РИА Новости председатель комиссии по пропавшим без вести правительства Сербии Велько Одалович.
"Когда при поддержке спецпредставителя генсека ООН в 2004 году была сформирована Рабочая группа по делам пропавших без вести в Косово, в официальных списках Международного комитета Красного Креста (МККК) было 6 065 лиц, пропавших без вести в крае. За прошедшее время появлялись и новые заявления, сейчас в списке остались 1 578 человек, мы решили свыше 1,9 тысячи дел", - сказал Одалович.
Он добавил, что судьбу остальных пропавших за эти годы выяснили другие региональные и международные организации, эксперты Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), местные власти.