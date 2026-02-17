https://ria.ru/20260217/koreja-2074841502.html
Дочь рассказала о сборе средств для застрявшей в Корее россиянки
Дочь рассказала о сборе средств для застрявшей в Корее россиянки
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В сборе средств для застрявшей в Южной Корее из-за комы после инсульта россиянки принимали участие не только соотечественники, но и граждане других стран, рассказала РИА Новости дочь женщины Евгения Коновалова.
Собеседница агентства ранее сообщила, что больнице выплачена полная сумма долга за лечение.
"Все люди, которые жертвовали средства - это русскоязычные люди, но гражданства у них как российские, так и других стран", - сказала она.
По ее словам, новость широко разлетелась по соцсетям что, значительно ускорило процесс.
"Деньги собирали всем миром", - добавила собеседница агентства.
Пенсионерка из Москвы
77-летняя Татьяна Коновалова перенесла инсульт в туристической поездке по Южной Корее
, после чего находилась в искусственной коме. Её семья не могла организовать медицинскую эвакуацию в РФ
из-за долга за лечение в местной больнице, который составлял 90 миллионов вон (порядка 62 тысячи долларов). В связи с этим дочь пенсионерки была вынуждена организовать сбор средств.