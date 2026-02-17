Дочь рассказала о сборе средств для застрявшей в Корее россиянки

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В сборе средств для застрявшей в Южной Корее из-за комы после инсульта россиянки принимали участие не только соотечественники, но и граждане других стран, рассказала РИА Новости дочь женщины Евгения Коновалова.

"Все люди, которые жертвовали средства - это русскоязычные люди, но гражданства у них как российские, так и других стран", - сказала она.