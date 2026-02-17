Рейтинг@Mail.ru
Свыше 600 тысяч контрактов заключили на Портале поставщиков за год - РИА Новости, 17.02.2026
09:10 17.02.2026
Свыше 600 тысяч контрактов заключили на Портале поставщиков за год
Свыше 600 тысяч контрактов заключили на Портале поставщиков за год - РИА Новости, 17.02.2026
Свыше 600 тысяч контрактов заключили на Портале поставщиков за год
Заказчики из Москвы и других регионов России подписали на Портале поставщиков свыше 600 тысяч контрактов, заявила заместитель московского мэра, глава... РИА Новости, 17.02.2026
Новости
москва, мария багреева
Москва, Мария Багреева
Свыше 600 тысяч контрактов заключили на Портале поставщиков за год

Багреева: свыше 600 тыс контрактов подписали на Портале поставщиков в 2025 году

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Заказчики из Москвы и других регионов России подписали на Портале поставщиков свыше 600 тысяч контрактов, заявила заместитель московского мэра, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.
Она подчеркнула, что при помощи этого инструмента у заказчиков есть возможность закупать нужную продукцию по оптимальным ценам, а бизнесмены ищут потребителей из других регионов и могут масштабировать свое дело.
"В 2025 году на платформе подписали 616,6 тысячи контрактов на сумму 130,5 миллиарда рублей. Чаще всего на портале закупали строительные и хозяйственные товары: по этим категориям заключено соответственно 84 тысячи и 55 тысяч сделок. В число популярных категорий также вошли канцелярские изделия, на поставку которых заключили 44 тысячи контрактов, медицинские и информационно-технологические товары – 42,5 тысячи и 24 тысячи договоров соответственно", – приводит слова Багреевой пресс-служба департамента.
На данный момент инструментом пользуются свыше 60 тысяч заказчиков из 44 российских регионов, а также более 395 тысяч поставщиков. По словам главы департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, наиболее активными были столичные поставщики, а также предприниматели Подмосковья, Пермского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Доля их сделок составила 67% – 410 тысяч.
Он отметил, что благодаря межрегиональным сделкам на портале обеспечивается высокая конкуренция при закупках.
Портал поставщиков начал работу в 2013 году как инструмент для автоматизации закупок малого объема, а в 2018 году к нему начали присоединяться заказчики из других регионов. Как недавно сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, Курская область стала 44 регионом-заказчиком на портале.
Каждый день на портале подписывается свыше 1,5 тысячи контрактов. На нем доступны свыше 3,4 миллиона уникальных именований.
Функциональным заказчиком портала выступает столичный департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует департамент информационных технологий города Москвы.
Развитие цифровых сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и столичного проекта "Цифровое государственное управление".
Ранее Багреева рассказала, что в 2025 году бизнес заключил 91,5 тысячи контрактов по итогам котировочных сессий с помощью торгового бота, встроенного на Портале поставщиков Москвы.
 
Москва
 
 
