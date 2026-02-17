Свыше 600 тысяч контрактов заключили на Портале поставщиков за год

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Заказчики из Москвы и других регионов России подписали на Портале поставщиков свыше 600 тысяч контрактов, заявила заместитель московского мэра, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

Она подчеркнула, что при помощи этого инструмента у заказчиков есть возможность закупать нужную продукцию по оптимальным ценам, а бизнесмены ищут потребителей из других регионов и могут масштабировать свое дело.

"В 2025 году на платформе подписали 616,6 тысячи контрактов на сумму 130,5 миллиарда рублей. Чаще всего на портале закупали строительные и хозяйственные товары: по этим категориям заключено соответственно 84 тысячи и 55 тысяч сделок. В число популярных категорий также вошли канцелярские изделия, на поставку которых заключили 44 тысячи контрактов, медицинские и информационно-технологические товары – 42,5 тысячи и 24 тысячи договоров соответственно", – приводит слова Багреевой пресс-служба департамента.

На данный момент инструментом пользуются свыше 60 тысяч заказчиков из 44 российских регионов, а также более 395 тысяч поставщиков. По словам главы департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, наиболее активными были столичные поставщики, а также предприниматели Подмосковья, Пермского края, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Доля их сделок составила 67% – 410 тысяч.

Он отметил, что благодаря межрегиональным сделкам на портале обеспечивается высокая конкуренция при закупках.

Портал поставщиков начал работу в 2013 году как инструмент для автоматизации закупок малого объема, а в 2018 году к нему начали присоединяться заказчики из других регионов. Как недавно сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, Курская область стала 44 регионом-заказчиком на портале.

Каждый день на портале подписывается свыше 1,5 тысячи контрактов. На нем доступны свыше 3,4 миллиона уникальных именований.

Функциональным заказчиком портала выступает столичный департамент по конкурентной политике, а его техническое развитие курирует департамент информационных технологий города Москвы.

Развитие цифровых сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и столичного проекта "Цифровое государственное управление".