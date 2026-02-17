https://ria.ru/20260217/kofe-2074942341.html
Из отеля, где пройдет встреча по Украине, вынесли кофе для журналистов
Из отеля, где пройдет встреча по Украине, вынесли кофе для журналистов - РИА Новости, 17.02.2026
Из отеля, где пройдет встреча по Украине, вынесли кофе для журналистов
Сотрудники отеля InterContinental, где должны пройти переговоры по Украине, вынесли кофе и булочки для журналистов, ожидающих снаружи, передает корреспондент... РИА Новости, 17.02.2026
в мире
украина
россия
абу-даби
дмитрий песков
владимир мединский
переговоры по украине в женеве — 2026
украина
россия
абу-даби
Из отеля, где пройдет встреча по Украине, вынесли кофе для журналистов
Из отеля, где пройдет встреча по Украине, вынесли кофе и булочки для СМИ