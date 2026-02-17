Рейтинг@Mail.ru
Из отеля, где пройдет встреча по Украине, вынесли кофе для журналистов
13:25 17.02.2026
Из отеля, где пройдет встреча по Украине, вынесли кофе для журналистов
Из отеля, где пройдет встреча по Украине, вынесли кофе для журналистов - РИА Новости, 17.02.2026
Из отеля, где пройдет встреча по Украине, вынесли кофе для журналистов
Сотрудники отеля InterContinental, где должны пройти переговоры по Украине, вынесли кофе и булочки для журналистов, ожидающих снаружи, передает корреспондент... РИА Новости, 17.02.2026
в мире
украина
россия
абу-даби
дмитрий песков
владимир мединский
переговоры по украине в женеве — 2026
украина
россия
абу-даби
в мире, украина, россия, абу-даби, дмитрий песков, владимир мединский, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Украина, Россия, Абу-Даби, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Из отеля, где пройдет встреча по Украине, вынесли кофе для журналистов

Из отеля, где пройдет встреча по Украине, вынесли кофе и булочки для СМИ

ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Сотрудники отеля InterContinental, где должны пройти переговоры по Украине, вынесли кофе и булочки для журналистов, ожидающих снаружи, передает корреспондент РИА Новости.
Двое сотрудников вынесли столик на колесиках, на котором стояли несколько кофейных чайников, выпечка и бумажные стаканы. Журналисты приветствовали угощение одобрительными возгласами и смехом. После чего представители СМИ поспешили налить кофе и полакомиться хрустящими булочками.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля подтвердил, что обсуждение мира на Украине продолжится 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский.
Предыдущий раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины состоялся в Абу-Даби 4 и 5 февраля. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
На Западе подняли вопрос о требованиях России перед переговорами в Женеве
В миреУкраинаРоссияАбу-ДабиДмитрий ПесковВладимир МединскийПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Заголовок открываемого материала