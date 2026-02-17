Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал, как будет ощущаться изменение климата в Москве - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/klimat-2075016349.html
Ученый рассказал, как будет ощущаться изменение климата в Москве
Ученый рассказал, как будет ощущаться изменение климата в Москве - РИА Новости, 17.02.2026
Ученый рассказал, как будет ощущаться изменение климата в Москве
Сильные снегопады и дожди могут чаще происходить в Москве из-за изменения климата, сообщил РИА Новости доцент кафедры метеорологии и климатологии... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T17:08:00+03:00
2026-02-17T17:08:00+03:00
общество
москва
земля
снегопад в москве
павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074677037_0:83:2913:1722_1920x0_80_0_0_c5c858a9484ae7a6c2b2e514d70fef33.jpg
https://ria.ru/20260117/klimat-2068447125.html
москва
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074677037_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_917fce65efa283d2666f94e25c98e037.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, земля, снегопад в москве, павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
Общество, Москва, Земля, Снегопад в Москве, Павел Константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ)
Ученый рассказал, как будет ощущаться изменение климата в Москве

Константинов: из-за изменения климата в Москве будут чаще снегопады и дожди

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкТуристы на Красной площади в Москве
Туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Сильные снегопады и дожди могут чаще происходить в Москве из-за изменения климата, сообщил РИА Новости доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов.
Как рассказал климатолог, появление неприятных климатических явлений в Москве - следствие глобальных изменений климата. По всей Земле глобальное потепление проявляется в разных районах по-разному.
"Для нашей средней полосы - это изменение в сторону увеличения сильных снегопадов и сильных дождей, и даже, кстати, в некоторых случаях сильного града, что тоже неприятно. Такие явления в Москве с изменением климата будут происходить чаще", - сказал Константинов.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Климатолог рассказал, как изменились зимы в России за 50 лет
17 января, 02:30
 
ОбществоМоскваЗемляСнегопад в МосквеПавел Константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала