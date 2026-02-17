Рейтинг@Mail.ru
Китайские ученые разработали новую технологию производства полупроводников - РИА Новости, 17.02.2026
17:34 17.02.2026
Китайские ученые разработали новую технологию производства полупроводников
Китайские ученые разработали новую технологию производства полупроводников
Китайские ученые разработали новую технологию производства полупроводников

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Китайские ученные представили новую технику для массового производства полупроводниковых пластин из двумерных материалов, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
"Команда ученых под руководством Ван Цзиньланя из Юго-Восточного университета в Нанкине, работая в сотрудничестве с Ван Синьжанем и Ли Таотао из Нанкинского университета, объявила о значительном прорыве", - говорится в сообщении.
Как отмечает SCMP, команда представила новую технологию выращивания кристаллов и успешно изготовила 15-сантиметровую монокристаллическую пластину MoS2 (дисульфид молибдена - ред.).
В процессе выращивания кристалла ученые добавили кислород в определенный момент химической реакции, что позволило ускорить рост кристаллов, улучшить их электронные свойства и снизить риск дефектов.
Эта технология открывает путь к массовому производству полупроводниковых пластин из двумерных материалов, отмечает газета.
Согласно данным SCMP, команды китайских ученых внесли значительный вклад в исследование различных двумерных полупроводниковых материалов, способных заменить кремний.
