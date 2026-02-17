Китайские ученые разработали новую технологию производства полупроводников

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Китайские ученные представили новую технику для массового производства полупроводниковых пластин из двумерных материалов, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Как отмечает SCMP, команда представила новую технологию выращивания кристаллов и успешно изготовила 15-сантиметровую монокристаллическую пластину MoS2 (дисульфид молибдена - ред.).

В процессе выращивания кристалла ученые добавили кислород в определенный момент химической реакции, что позволило ускорить рост кристаллов, улучшить их электронные свойства и снизить риск дефектов.