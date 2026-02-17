Вопрос дальности и типа иранских ракет не касается США, заявил Хаменеи

ТЕГЕРАН, 17 фев - РИА Новости. Вопрос дальности и типа иранских ракет не касается США, заявил на фоне проходящих во вторник в Женеве переговоров между Тегераном и Вашингтоном верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"Обладание средствами сдерживания является необходимостью. Любая страна, у которой нет сдерживающих вооружений, будет раздавлена врагами, но американцы пытаются вмешаться в тематику вооружений, говоря: вам нельзя иметь такой тип ракет или ракеты такой дальности. Однако этот вопрос их не касается", – приводит слова Хаменеи агентство Fars.
В настоящий момент в Женеве проходят переговоры между Ираном и США при посредничестве Омана - стороны пытаются выйти на договоренность по иранскому атому: Тегеран требует отмены санкций в обмен на готовность гарантировать мирный характер своей ядерной программы, США же хотят не допустить появления у Ирана ядерного оружия - подобные планы Тегеран неоднократно отрицал.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что вторая авианосная группа ВМС США вскоре отправится на Ближний Восток - на тот случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном.
Предыдущий раунд переговоров прошел 6 февраля при посредничестве Омана в столице этой страны - Маскате, став первым после многомесячной паузы в диалоге сторон, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.
В Иране рассказали о красных линиях на переговорах с США
13 февраля, 11:49