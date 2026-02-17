Рейтинг@Mail.ru
Вопрос дальности и типа иранских ракет не касается США, заявил Хаменеи - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 17.02.2026 (обновлено: 15:29 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/khamenei-2074974152.html
Вопрос дальности и типа иранских ракет не касается США, заявил Хаменеи
Вопрос дальности и типа иранских ракет не касается США, заявил Хаменеи - РИА Новости, 17.02.2026
Вопрос дальности и типа иранских ракет не касается США, заявил Хаменеи
Вопрос дальности и типа иранских ракет не касается США, заявил на фоне проходящих во вторник в Женеве переговоров между Тегераном и Вашингтоном верховный лидер... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:21:00+03:00
2026-02-17T15:29:00+03:00
в мире
сша
тегеран (город)
иран
али хаменеи
дональд трамп
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a913f97f9a19d7d8d7159099c6ab8f5b.jpg
https://ria.ru/20260217/iran-2074958187.html
https://ria.ru/20260213/iran-2074120865.html
сша
тегеран (город)
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f84d120879bc69626a44501a758bd897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, тегеран (город), иран, али хаменеи, дональд трамп, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, США, Тегеран (город), Иран, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Вопрос дальности и типа иранских ракет не касается США, заявил Хаменеи

Хаменеи: вопрос дальности и типа иранских ракет не касается США

© REUTERS / Majid AsgaripourРакетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 17 фев - РИА Новости. Вопрос дальности и типа иранских ракет не касается США, заявил на фоне проходящих во вторник в Женеве переговоров между Тегераном и Вашингтоном верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"Обладание средствами сдерживания является необходимостью. Любая страна, у которой нет сдерживающих вооружений, будет раздавлена врагами, но американцы пытаются вмешаться в тематику вооружений, говоря: вам нельзя иметь такой тип ракет или ракеты такой дальности. Однако этот вопрос их не касается", – приводит слова Хаменеи агентство Fars.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Представитель МИД Багаи рассказал, что обсуждают США с Ираном в Женеве
Вчера, 14:29
В настоящий момент в Женеве проходят переговоры между Ираном и США при посредничестве Омана - стороны пытаются выйти на договоренность по иранскому атому: Тегеран требует отмены санкций в обмен на готовность гарантировать мирный характер своей ядерной программы, США же хотят не допустить появления у Ирана ядерного оружия - подобные планы Тегеран неоднократно отрицал.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что вторая авианосная группа ВМС США вскоре отправится на Ближний Восток - на тот случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном.
Предыдущий раунд переговоров прошел 6 февраля при посредничестве Омана в столице этой страны - Маскате, став первым после многомесячной паузы в диалоге сторон, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Иране рассказали о красных линиях на переговорах с США
13 февраля, 11:49
 
В миреСШАТегеран (город)ИранАли ХаменеиДональд ТрампСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала