Келин прокомментировал планы Британии по наращиванию ядерного потенциала

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя планы Британии по наращиванию собственного ядерного потенциала, заявил, что разговоры о "ядерном зонтике" Британии лишь разжигают истерию и толкают Европу к антироссийской политике.

"Основной смысл этих рассуждений и подсветки ядерных вопросов в СМИ — дополнительная накрутка военной истерии, подзуживание европейских стран (той же Швеции) к еще более наглой и безрассудной антироссийской политике", - заявил посол газете "Известия"

"Очевидно, что никаких дополнительных материальных гарантий безопасности британский "ядерный зонтик" дать не сможет", - заявил Келин.

В начале июня 2025 года правительство Великобритании опубликовало стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. Обзор также называет Россию "непосредственной и неотложной угрозой". Британский премьер-министр Кир Стармер, комментируя документ, заявил о якобы "растущей российской агрессии" на море, в воздухе и киберпространстве. Посольство России в Великобритании категорически отвергло "подложные и нелепые" обвинения Лондона.

Британские СМИ сообщали, что правительство рассматривает возможность наращивания доли ВВП, расходуемой на оборону, раньше срока. Ранее планировалось довести долю обороны в ВВП до 2,5% к 2027 году, а затем до 3% после следующих выборов в 2029 году. Теперь Лондон надеется достигнуть отметки 3% до следующих выборов.

Издание Telegraph в конце января сообщило, что премьер Швеции Ульф Кристерссон ведет переговоры с Великобританией и Францией о защите королевства с помощью их "ядерного зонтика".

В интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новости и "России 1" президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО - бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов.