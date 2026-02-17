Рейтинг@Mail.ru
Келин прокомментировал планы Британии по наращиванию ядерного потенциала - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:20 17.02.2026 (обновлено: 02:53 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/kelin-2074827005.html
Келин прокомментировал планы Британии по наращиванию ядерного потенциала
Келин прокомментировал планы Британии по наращиванию ядерного потенциала - РИА Новости, 17.02.2026
Келин прокомментировал планы Британии по наращиванию ядерного потенциала
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя планы Британии по наращиванию собственного ядерного потенциала, заявил, что разговоры о "ядерном зонтике" Британии... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T01:20:00+03:00
2026-02-17T02:53:00+03:00
в мире
россия
лондон
европа
андрей келин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822087_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_26369bd8a2f4873232905327d0fa8835.jpg
https://ria.ru/20260217/nato-2074826827.html
https://ria.ru/20260216/evropa-2074757788.html
россия
лондон
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018822087_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5c1460c7000d85cbe16e7a3edb52c07e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, лондон, европа, андрей келин
В мире, Россия, Лондон, Европа, Андрей Келин
Келин прокомментировал планы Британии по наращиванию ядерного потенциала

Келин: разговоры о ядерном зонтике Британии разжигают истерию в Европе

© Фото : Посольство РФ в ВеликобританииПосол России в Великобритании Андрей Келин
Посол России в Великобритании Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : Посольство РФ в Великобритании
Посол России в Великобритании Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя планы Британии по наращиванию собственного ядерного потенциала, заявил, что разговоры о "ядерном зонтике" Британии лишь разжигают истерию и толкают Европу к антироссийской политике.
"Основной смысл этих рассуждений и подсветки ядерных вопросов в СМИ — дополнительная накрутка военной истерии, подзуживание европейских стран (той же Швеции) к еще более наглой и безрассудной антироссийской политике", - заявил посол газете "Известия".
Эстонский военный корабль в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Устроит заварушку с Калининградом". В США раскрыли планы Запада
01:17
"Очевидно, что никаких дополнительных материальных гарантий безопасности британский "ядерный зонтик" дать не сможет", - заявил Келин.
В начале июня 2025 года правительство Великобритании опубликовало стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. Обзор также называет Россию "непосредственной и неотложной угрозой". Британский премьер-министр Кир Стармер, комментируя документ, заявил о якобы "растущей российской агрессии" на море, в воздухе и киберпространстве. Посольство России в Великобритании категорически отвергло "подложные и нелепые" обвинения Лондона.
Британские СМИ сообщали, что правительство рассматривает возможность наращивания доли ВВП, расходуемой на оборону, раньше срока. Ранее планировалось довести долю обороны в ВВП до 2,5% к 2027 году, а затем до 3% после следующих выборов в 2029 году. Теперь Лондон надеется достигнуть отметки 3% до следующих выборов.
Издание Telegraph в конце января сообщило, что премьер Швеции Ульф Кристерссон ведет переговоры с Великобританией и Францией о защите королевства с помощью их "ядерного зонтика".
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новости и "России 1" президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО - бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов.
Путин также ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Логотип НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Главы генштабов Британии и Германии призвали к милитаризации общества
Вчера, 17:33
 
В миреРоссияЛондонЕвропаАндрей Келин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала