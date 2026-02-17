Келин прокомментировал планы Британии по наращиванию ядерного потенциала

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин, комментируя планы Британии по наращиванию собственного ядерного потенциала, заявил, что разговоры о "ядерном зонтике" Британии лишь разжигают истерию и толкают Европу к антироссийской политике.
"Основной смысл этих рассуждений и подсветки ядерных вопросов в СМИ — дополнительная накрутка военной истерии, подзуживание европейских стран (той же Швеции) к еще более наглой и безрассудной антироссийской политике", - заявил посол газете "Известия".
"Очевидно, что никаких дополнительных материальных гарантий безопасности британский "ядерный зонтик" дать не сможет", - заявил Келин.
В начале июня 2025 года правительство Великобритании опубликовало стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. Обзор также называет Россию "непосредственной и неотложной угрозой". Британский премьер-министр Кир Стармер, комментируя документ, заявил о якобы "растущей российской агрессии" на море, в воздухе и киберпространстве. Посольство России в Великобритании категорически отвергло "подложные и нелепые" обвинения Лондона.
Британские СМИ сообщали, что правительство рассматривает возможность наращивания доли ВВП, расходуемой на оборону, раньше срока. Ранее планировалось довести долю обороны в ВВП до 2,5% к 2027 году, а затем до 3% после следующих выборов в 2029 году. Теперь Лондон надеется достигнуть отметки 3% до следующих выборов.
Издание Telegraph в конце января сообщило, что премьер Швеции Ульф Кристерссон ведет переговоры с Великобританией и Францией о защите королевства с помощью их "ядерного зонтика".
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву для РИА Новости и "России 1" президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО - бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения ими собственных национальных интересов.
Путин также ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".