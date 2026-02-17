Рейтинг@Mail.ru
В Киргизии заявили об усилении западной пропаганды в странах СНГ
16:48 17.02.2026
В Киргизии заявили об усилении западной пропаганды в странах СНГ
В Киргизии заявили об усилении западной пропаганды в странах СНГ

Флаги стран-участниц СНГ
Флаги стран-участниц СНГ. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Последние годы в СНГ усилилось влияние западной пропаганды, призванной вбить клин в отношения между странами Содружества, заявил полпред Киргизии по экономическим вопросам при экономическом совете СНГ Улукбек Кармышаков.
"Последние три-четыре года усилилось влияние западной пропаганды... в целях еще большего расчленения, внедрения клина между нашими бывшими... союзными республиками", - сказал Кармышаков на видео, опубликованном в Telegram-канале Sputnik Кыргызстан.
Отмечается, что Кармышаков посетил выставку Центрального музея Вооруженных сил РФ, в которой представлена обновленная экспозиция в честь победы СССР и его союзников во Второй мировой войне. Он отметил важность выставки на фоне того, как Запад пытается переписать историю Великой Отечественной войны.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
