В Киргизии заявили об усилении западной пропаганды в странах СНГ
В Киргизии заявили об усилении западной пропаганды в странах СНГ - РИА Новости, 17.02.2026
В Киргизии заявили об усилении западной пропаганды в странах СНГ
Последние годы в СНГ усилилось влияние западной пропаганды, призванной вбить клин в отношения между странами Содружества, заявил полпред Киргизии по... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T16:48:00+03:00
2026-02-17T16:48:00+03:00
2026-02-17T16:48:00+03:00
в мире
россия
киргизия
ссср
владимир путин
снг
содружество
sputnik кыргызстан
россия
киргизия
ссср
В мире, Россия, Киргизия, СССР, Владимир Путин, СНГ, Содружество , Sputnik Кыргызстан
В Киргизии заявили об усилении западной пропаганды в странах СНГ
Кармышаков: в СНГ усилилась западная пропаганда, чтобы рассорить страны