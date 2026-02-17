https://ria.ru/20260217/kanada-2074933413.html
Опрос: большинство канадцев обеспокоены угрозой для суверенитета из-за США
Опрос: большинство канадцев обеспокоены угрозой для суверенитета из-за США - РИА Новости, 17.02.2026
Опрос: большинство канадцев обеспокоены угрозой для суверенитета из-за США
Более 60% канадцев обеспокоены угрозой, которую представляют США для суверенитета Канады, следует из опубликованных результатов опроса, проведенного компанией... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:59:00+03:00
2026-02-17T12:59:00+03:00
2026-02-17T12:59:00+03:00
в мире
сша
канада
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012693806_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_e075a8d8822d855ca7820cb0471ac27d.jpg
https://ria.ru/20260212/zapad-2073735026.html
сша
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012693806_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dfc5661deed5c048afa2d6d0b8136aa2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, канада, дональд трамп
В мире, США, Канада, Дональд Трамп
Опрос: большинство канадцев обеспокоены угрозой для суверенитета из-за США
CTV: 64% канадцев обеспокоены исходящей от США угрозой для суверенитета страны