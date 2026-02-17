Рейтинг@Mail.ru
12:59 17.02.2026
Опрос: большинство канадцев обеспокоены угрозой для суверенитета из-за США
Опрос: большинство канадцев обеспокоены угрозой для суверенитета из-за США

CTV: 64% канадцев обеспокоены исходящей от США угрозой для суверенитета страны

© AP Photo / Adrian KrausЛюди с флагами США и Канады
Люди с флагами США и Канады - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Adrian Kraus
Люди с флагами США и Канады. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Более 60% канадцев обеспокоены угрозой, которую представляют США для суверенитета Канады, следует из опубликованных результатов опроса, проведенного компанией Nanos Research по заказу телеканала CTV.
Согласно результатам, 64% опрошенных заявили, что они испытывают обеспокоенность из-за угрозы, исходящей от США. При этом, 19% заявили, что они не обеспокоены, а 17% ответили, что нейтральны в этом вопросе.
Опрос проводился с 31 января по 4 февраля среди 1009 человек. Погрешность составила около 3,1 процентных пункта.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за то, чтобы сделать Канаду 51-м штатом США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Трамп расколол Запад на пять частей
12 февраля, 08:00
 
