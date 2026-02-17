https://ria.ru/20260217/kanada-2074850892.html
Посол Степанов назвал Канаду бумажным белым медведем
Посол Степанов назвал Канаду бумажным белым медведем - РИА Новости, 17.02.2026
Посол Степанов назвал Канаду бумажным белым медведем
Канада для России не несет сколь-нибудь значимой угрозы ни в Арктике, ни в мире вообще, является своего рода "бумажным белым медведем", заявил в интервью РИА... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T07:21:00+03:00
в мире
россия
арктика
оттава
олег степанов
россия
арктика
оттава
2026
Новости
в мире, россия, арктика, оттава, олег степанов
