07:21 17.02.2026
Посол Степанов назвал Канаду бумажным белым медведем
60
353
60
в мире, россия, арктика, оттава, олег степанов
В мире, Россия, Арктика, Оттава, Олег Степанов
Посол России в Канаде Олег Степанов . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Канада для России не несет сколь-нибудь значимой угрозы ни в Арктике, ни в мире вообще, является своего рода "бумажным белым медведем", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Канада для России не несет сколь-нибудь значимой угрозы ни в Арктике, ни вообще. У канадцев нет внятной, обеспеченной финансами стратегии силового проецирования в мире и в высоких широтах. Свою линию они выстраивают реактивно и спорадически", - указал он.
В миреРоссияАрктикаОттаваОлег Степанов
 
 
