Посол Степанов назвал Канаду бумажным белым медведем

«

"Канада для России не несет сколь-нибудь значимой угрозы ни в Арктике, ни вообще. У канадцев нет внятной, обеспеченной финансами стратегии силового проецирования в мире и в высоких широтах. Свою линию они выстраивают реактивно и спорадически", - указал он.