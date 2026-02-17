Рейтинг@Mail.ru
В Канаде пытаются вербовать российских дипломатов, заявил посол
05:40 17.02.2026
В Канаде пытаются вербовать российских дипломатов, заявил посол
В Канаде сохраняются попытки вербовки российских дипломатов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов. РИА Новости, 17.02.2026
В Канаде пытаются вербовать российских дипломатов, заявил посол

Посол Степанов: в Канаде продолжаются попытки вербовки российских дипломатов

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. В Канаде сохраняются попытки вербовки российских дипломатов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Что касается попыток зондирующих или вербовочных подходов, да, таковые имеют место", - сообщил агентству российский дипломат.
Степанов отметил, что подобные попытки являются частью той реальности, в которой российские дипломаты пребывают не только в Канаде, но и в других странах с недружественными правительствами.
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Посол в Оттаве назвал уровень опасности вокруг учреждений России тревожным
Вчера, 04:03
 
