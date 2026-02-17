Посол в Оттаве назвал уровень опасности вокруг учреждений России тревожным

ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Уровень опасности вокруг загранучреждений РФ в Канаде тревожный, а российские дипломаты регулярно получают различные угрозы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

"Угрозы различного характера наши сотрудники получают регулярно. Все подобные сообщения передаем в Королевскую канадскую конную полицию, которая отвечает здесь за безопасность дипкорпуса. Дублируем сигналы нотами в МИД Канады", - сообщил он агентству.

Степанов добавил, что в дипмиссии считают тревожным уровень опасности вокруг российских загранучреждений, а местные власти отказываются установить стационарные посты полиции у стен дипломатических миссий.

Дипломат подчеркнул, что по наиболее резонансным случаям посольство получает адекватную реакцию.