Посол в Оттаве назвал уровень опасности вокруг учреждений России тревожным - РИА Новости, 17.02.2026
04:03 17.02.2026
Посол в Оттаве назвал уровень опасности вокруг учреждений России тревожным
Посол в Оттаве назвал уровень опасности вокруг учреждений России тревожным
Уровень опасности вокруг загранучреждений РФ в Канаде тревожный, а российские дипломаты регулярно получают различные угрозы, заявил в интервью РИА Новости посол
Посол в Оттаве назвал уровень опасности вокруг учреждений России тревожным

Посол Степанов: российские дипломаты регулярно получают различные угрозы

Посол России в Канаде Олег Степанов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Уровень опасности вокруг загранучреждений РФ в Канаде тревожный, а российские дипломаты регулярно получают различные угрозы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Угрозы различного характера наши сотрудники получают регулярно. Все подобные сообщения передаем в Королевскую канадскую конную полицию, которая отвечает здесь за безопасность дипкорпуса. Дублируем сигналы нотами в МИД Канады", - сообщил он агентству.
Посол в Оттаве посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Канаду
13 февраля, 09:09
13 февраля, 09:09
Степанов добавил, что в дипмиссии считают тревожным уровень опасности вокруг российских загранучреждений, а местные власти отказываются установить стационарные посты полиции у стен дипломатических миссий.
Дипломат подчеркнул, что по наиболее резонансным случаям посольство получает адекватную реакцию.
"Местные силовые органы руководствуются философией реагирования, а не превентивных действий. Что создает повышенную угрозу жизни и здоровью нашего персонала, сохранности имущества. Прогресса в этом вопросе нет", - отметил посол.
Канада вводит санкции против России от бессилия, заявил посол в Оттаве
16 февраля, 16:09
