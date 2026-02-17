https://ria.ru/20260217/kanada-2074840411.html
Посол в Оттаве назвал уровень опасности вокруг учреждений России тревожным
Посол в Оттаве назвал уровень опасности вокруг учреждений России тревожным - РИА Новости, 17.02.2026
Посол в Оттаве назвал уровень опасности вокруг учреждений России тревожным
Уровень опасности вокруг загранучреждений РФ в Канаде тревожный, а российские дипломаты регулярно получают различные угрозы, заявил в интервью РИА Новости посол РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T04:03:00+03:00
2026-02-17T04:03:00+03:00
2026-02-17T04:03:00+03:00
в мире
россия
канада
оттава
олег степанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928898456_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6faa9b76737d5c3488e91a316141b2e0.jpg
https://ria.ru/20260213/posol-2074082340.html
https://ria.ru/20260216/kanada-2074637295.html
россия
канада
оттава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928898456_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_cd60ee204541716b5f8b85996ade58aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, канада, оттава, олег степанов
В мире, Россия, Канада, Оттава, Олег Степанов
Посол в Оттаве назвал уровень опасности вокруг учреждений России тревожным
Посол Степанов: российские дипломаты регулярно получают различные угрозы
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Уровень опасности вокруг загранучреждений РФ в Канаде тревожный, а российские дипломаты регулярно получают различные угрозы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Угрозы различного характера наши сотрудники получают регулярно. Все подобные сообщения передаем в Королевскую канадскую конную полицию, которая отвечает здесь за безопасность дипкорпуса. Дублируем сигналы нотами в МИД Канады", - сообщил он агентству.
Степанов
добавил, что в дипмиссии считают тревожным уровень опасности вокруг российских загранучреждений, а местные власти отказываются установить стационарные посты полиции у стен дипломатических миссий.
Дипломат подчеркнул, что по наиболее резонансным случаям посольство получает адекватную реакцию.
"Местные силовые органы руководствуются философией реагирования, а не превентивных действий. Что создает повышенную угрозу жизни и здоровью нашего персонала, сохранности имущества. Прогресса в этом вопросе нет", - отметил посол.