Посол России заявил, что госактивов в Канаде нет - РИА Новости, 17.02.2026
03:39 17.02.2026
Посол России заявил, что госактивов в Канаде нет
Посол России заявил, что госактивов в Канаде нет
Государственных активов России в канадской юрисдикции нет, а замороженными остаются частные вклады или зависшие переводы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ РИА Новости, 17.02.2026
Посол России заявил, что госактивов в Канаде нет

Посол РФ в Канаде Олег Степанов
Посол РФ в Канаде Олег Степанов . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. Государственных активов России в канадской юрисдикции нет, а замороженными остаются частные вклады или зависшие переводы, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.
"Надо отметить, что государственных активов России в "кленовой" юрисдикции нет", - сообщил он агентству.
Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Россия будет расценивать посягательства на активы как грабеж, заявил посол
Вчера, 02:23
По словам Степанова, если говорить о российских деньгах, то Канада заморозила совокупно около 316 миллионов долларов, большая часть которых, скорее всего, является частными вкладами или зависшими переводами. Даже сами канадские спецслужбы не смогли предоставить своим парламентариям информацию, из чего сложилась эта сумма, отметил посол.
"Это банальное воровство, нарушение принципов свободного рынка и права частной собственности, приверженность которым так любит декларировать Запад. Безнаказанным канадское "пиратство" в любом случае не останется", - добавил дипломат.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Европа терпит крах после новых попыток отобрать российские активы
16 февраля, 16:35
 
