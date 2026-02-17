Рейтинг@Mail.ru
Кнайсль рассказала, как Каллас стала главой евродипломатии - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/kallas-2074908474.html
Кнайсль рассказала, как Каллас стала главой евродипломатии
Кнайсль рассказала, как Каллас стала главой евродипломатии - РИА Новости, 17.02.2026
Кнайсль рассказала, как Каллас стала главой евродипломатии
Глава евродипломатии Кая Каллас получила свою текущую должность только по стечению обстоятельств, ее квалификация в расчет не бралась, поделилась оценкой... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:35:00+03:00
2026-02-17T11:35:00+03:00
в мире
австрия
бельгия
брюссель
кайя каллас
карин кнайсль
федерика могерини
санкт-петербургский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991174982_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e074c83a8a1319be242c72ed1812a40e.jpg
https://ria.ru/20260217/kallas-2074838880.html
австрия
бельгия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991174982_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_df804490ce5d5f5cb4bb831ad47e02ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, бельгия, брюссель, кайя каллас, карин кнайсль, федерика могерини, санкт-петербургский государственный университет, евросоюз
В мире, Австрия, Бельгия, Брюссель, Кайя Каллас, Карин Кнайсль, Федерика Могерини, Санкт-Петербургский государственный университет, Евросоюз
Кнайсль рассказала, как Каллас стала главой евродипломатии

Кнайсль: Каллас стала главой евродипломатии по стечению обстоятельств

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Карин Кнайсль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас получила свою текущую должность только по стечению обстоятельств, ее квалификация в расчет не бралась, поделилась оценкой экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
В эфире "Соловьев Live" она отметила упадок процедуры отбора в европейской политике, а также в бизнесе и в сфере образования, где лучших из лучших больше не отбирают.
"Кая Каллас и до нее Федерика Могерини оказались там (во главе евродипломатии – ред.) по стечению обстоятельств", - сказала Кнайсль.
Она объяснила, что в Европейской комиссии действует "математическая формула" - на посты ищут людей не в соответствии с реальной квалификацией, а по совпадению с требованиями к географическому происхождению, полу и политическим взглядам.
В начале декабря 2025 года стало известно, что полиция Бельгии по поручению Европейской прокуратуры провела обыски в Европейском колледже, а также в зданиях внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе. Были задержаны, допрошены и затем отпущены из-под стражи три человека, включая экс-главу евродипломатии Федерику Могерини, директора департамента внешнеполитической службы Стефано Саннино и еще одного действующего чиновника. Они подозреваются в махинациях с финансированием колледжа, обвинения им пока не предъявлены.
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Из-за этой дурочки": на Западе взъелись на Каю Каллас после слов о России
Вчера, 03:39
 
В миреАвстрияБельгияБрюссельКайя КалласКарин КнайсльФедерика МогериниСанкт-Петербургский государственный университетЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала