Кнайсль рассказала, как Каллас стала главой евродипломатии

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас получила свою текущую должность только по стечению обстоятельств, ее квалификация в расчет не бралась, поделилась оценкой экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Она объяснила, что в Европейской комиссии действует "математическая формула" - на посты ищут людей не в соответствии с реальной квалификацией, а по совпадению с требованиями к географическому происхождению, полу и политическим взглядам.