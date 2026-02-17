Кнайсль рассказала, как Каллас стала главой евродипломатии

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас получила свою текущую должность только по стечению обстоятельств, ее квалификация в расчет не бралась, поделилась оценкой экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
В эфире "Соловьев Live" она отметила упадок процедуры отбора в европейской политике, а также в бизнесе и в сфере образования, где лучших из лучших больше не отбирают.
"Кая Каллас и до нее Федерика Могерини оказались там (во главе евродипломатии – ред.) по стечению обстоятельств", - сказала Кнайсль.
Она объяснила, что в Европейской комиссии действует "математическая формула" - на посты ищут людей не в соответствии с реальной квалификацией, а по совпадению с требованиями к географическому происхождению, полу и политическим взглядам.
В начале декабря 2025 года стало известно, что полиция Бельгии по поручению Европейской прокуратуры провела обыски в Европейском колледже, а также в зданиях внешнеполитической службы ЕС в Брюсселе. Были задержаны, допрошены и затем отпущены из-под стражи три человека, включая экс-главу евродипломатии Федерику Могерини, директора департамента внешнеполитической службы Стефано Саннино и еще одного действующего чиновника. Они подозреваются в махинациях с финансированием колледжа, обвинения им пока не предъявлены.