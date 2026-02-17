МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Оторванные от реальности антироссийские заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас тянут Европу в пропасть, заявил итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне в Telegram-канале.
«
"Из-за этой дурочки Каи Каллас мы услышали, что Россия "потерпела неудачу и больше не является великой державой". <…> Весь мир говорит обратное, включая ее хозяев из Белого дома", — сообщил аналитик.
Он считает, что в словах эстонского политика прослеживаются противоречия, что свидетельствует о глупости и недальновидности всего курса европейских лидеров.
«
"Более того, ее заявления наводят нас на вопрос: если Россия разваливается и уже является побежденной страной, как она может представлять угрозу? Почему же мы тратим миллиарды евро на оружие, руководствуясь российской угрозой? Эти идиоты — живая противоречивость в виде человеческого существа. Они втянули нас в пропасть, которая становится все более темной и глубокой", — возмутился Саламоне.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.