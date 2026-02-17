Рейтинг@Mail.ru
"Из-за этой дурочки": на Западе взъелись на Каю Каллас после слов о России
03:39 17.02.2026 (обновлено: 10:28 17.02.2026)
"Из-за этой дурочки": на Западе взъелись на Каю Каллас после слов о России
Оторванные от реальности антироссийские заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас тянут Европу в пропасть, заявил итальянский политический обозреватель Джузеппе...
россия
в мире
кайя каллас
евросоюз
владимир путин
брюссель
европа
россия, в мире, кайя каллас, евросоюз, владимир путин, брюссель, европа
Россия, В мире, Кайя Каллас, Евросоюз, Владимир Путин, Брюссель, Европа
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Оторванные от реальности антироссийские заявления главы дипломатии ЕС Каи Каллас тянут Европу в пропасть, заявил итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне в Telegram-канале.
"Из-за этой дурочки Каи Каллас мы услышали, что Россия "потерпела неудачу и больше не является великой державой". <…> Весь мир говорит обратное, включая ее хозяев из Белого дома", — сообщил аналитик.
"Истощить Россию": в Индии выступили с неожиданным обращением к Западу
Вчера, 00:16
Вчера, 00:16
Он считает, что в словах эстонского политика прослеживаются противоречия, что свидетельствует о глупости и недальновидности всего курса европейских лидеров.
"Более того, ее заявления наводят нас на вопрос: если Россия разваливается и уже является побежденной страной, как она может представлять угрозу? Почему же мы тратим миллиарды евро на оружие, руководствуясь российской угрозой? Эти идиоты — живая противоречивость в виде человеческого существа. Они втянули нас в пропасть, которая становится все более темной и глубокой", — возмутился Саламоне.
На прошлой неделе Каллас во время беседы с журналистами в Брюсселе заявила, что Россия якобы не побеждает в конфликте на Украине.
СМИ раскрыли, как Каллас унизила Зеленского в Мюнхене
16 февраля, 10:50
16 февраля, 10:50
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
 
Россия, В мире, Кайя Каллас, Евросоюз, Владимир Путин, Брюссель, Европа
 
 
Заголовок открываемого материала