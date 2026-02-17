Рейтинг@Mail.ru
Генерал раскрыл, куда НАТО ударит в первую очередь в случае войны с Россией - РИА Новости, 17.02.2026
11:42 17.02.2026 (обновлено: 17:59 17.02.2026)
Генерал раскрыл, куда НАТО ударит в первую очередь в случае войны с Россией
Генерал раскрыл, куда НАТО ударит в первую очередь в случае войны с Россией - РИА Новости, 17.02.2026
Генерал раскрыл, куда НАТО ударит в первую очередь в случае войны с Россией
Калининград в случае конфликта НАТО с Россией будет первой целью, заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен...
в мире, калининград, россия, нато
В мире, Калининград, Россия, НАТО
Генерал раскрыл, куда НАТО ударит в первую очередь в случае войны с Россией

Ходжес: Калининград в случае конфликта НАТО с Россией падет за 24 часа

Вид на Рыбную деревню в Калининграде
Вид на Рыбную деревню в Калининграде
Вид на Рыбную деревню в Калининграде. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Калининград в случае конфликта НАТО с Россией будет первой целью, заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью Welt.

"Если Россия атакует страну НАТО хотя бы в каком-то масштабе, задача — вернуть себе инициативу. И не обязательно только там, где произошла атака. Сдерживание означает ясно дать России понять, что она потеряет Калининград — и очень быстро <...> был бы выведен из строя в первые 24 часа", — утверждает он.
Военнослужащие возле американской боевой машины пехоты M2 Bradley - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Ахиллесова пята". СМИ раскрыли, что задумал Запад вблизи Калининграда
13 февраля, 17:42
По его словам, в случае конфликта, Запад будет использовать кибератаки и радиоэлектронную борьбу, чтобы вывести из строя как можно больше вооружений, особенно ПВО и дальнобойные системы. Затем удары дальнобойными ракетами по ключевым объектам в Калининграде, сказал Ходжес.

В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ. Блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москваникому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, в свою очередь, подчеркнул, что любое военное посягательство на регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся сил и средств.
Калининград - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Литве сделали заявление о захвате Калининграда
5 февраля, 15:25
 
В мире, Калининград, Россия, НАТО
 
 
