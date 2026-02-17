МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Калининград в случае конфликта НАТО с Россией будет первой целью, заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в интервью Welt.
"Если Россия атакует страну НАТО хотя бы в каком-то масштабе, задача — вернуть себе инициативу. И не обязательно только там, где произошла атака. Сдерживание означает ясно дать России понять, что она потеряет Калининград — и очень быстро <...> был бы выведен из строя в первые 24 часа", — утверждает он.
"Если Россия атакует страну НАТО хотя бы в каком-то масштабе, задача — вернуть себе инициативу. И не обязательно только там, где произошла атака. Сдерживание означает ясно дать России понять, что она потеряет Калининград — и очень быстро <...> был бы выведен из строя в первые 24 часа", — утверждает он.
По его словам, в случае конфликта, Запад будет использовать кибератаки и радиоэлектронную борьбу, чтобы вывести из строя как можно больше вооружений, особенно ПВО и дальнобойные системы. Затем удары дальнобойными ракетами по ключевым объектам в Калининграде, сказал Ходжес.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ. Блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москваникому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ. Блок наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москваникому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, в свою очередь, подчеркнул, что любое военное посягательство на регион встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся сил и средств.
В Литве сделали заявление о захвате Калининграда
5 февраля, 15:25