В Иваново расследуют дело о поставках некачественных деталей "Калашникову"
07:33 17.02.2026
В Иваново расследуют дело о поставках некачественных деталей "Калашникову"
В Иваново расследуют дело о поставках некачественных деталей "Калашникову"
происшествия
россия
ивановская область
россия
ивановская область
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
РИА Новости
происшествия, россия, ивановская область
Происшествия, Россия, Ивановская область
В Иваново расследуют дело о поставках некачественных деталей "Калашникову"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Расследование уголовного дела о поставках концерну "Калашников" некачественных деталей, одним из фигурантов которого является директор ивановской компании "Интертехника" и победитель шоу "Танцы со звёздами" Алексей Леденев, продолжается, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В декабре 2024 года пресс-служба судов Ивановской области сообщила о заключении под стражу гендиректора ООО "Ивановские ковши", обвиняемого в хищении денег АО "Концерн "Калашников" при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа. По версии органов предварительного расследования, "Интертехника" поставила "Калашникову" полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, заведомо зная об их несоответствии техническим требованиям. Дело было возбуждено по статье "Мошенничество".
По делу о поставках патронов "Калашникову" допросили почти 40 свидетелей
6 сентября 2025, 08:19
«
"Оно (дело - ред.) не завершено... расследуется, еще идут следственные действия", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что с руководителем ООО "Ивановские ковши" и учредителем ООО "Интертехника" Алексеем Мороховым расторгнуто ранее заключенное соглашение о сотрудничестве со следствием. По его словам, по решению суда срок содержания под стражей Морохову продлен до 12 мая, а директор и учредитель "Интертехники" Сергей Леденев находится под подпиской о невыезде.
Согласно материалам, которые имеются в распоряжении РИА Новости, Морохов был задержан 13 ноября 2024 года, а с 15 ноября содержится под стражей. Ему вменяется совершение трех эпизодов по пункту "а" части 2 статьи 226.1 УК РФ "Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, совершенные с использованием своего служебного положения", двух эпизодов по части 1.1 статьи 226.1 УК РФ "Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, а также по одному эпизоду по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и части 2 статьи 145.1 УК РФ (Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
Согласно документам, третьим фигурантом дела является экс-директор "Интертехники" Юрий Чернышев, который обвиняется по частям 1 и 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Он проходит потерпевшим по эпизоду о невыплате зарплаты.
Победителя "Танцев со звездами" обвинили в хищении у "Калашникова"
3 апреля 2025, 12:39
 
Происшествия
 
 
