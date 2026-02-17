В Иваново расследуют дело о поставках некачественных деталей "Калашникову"

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Расследование уголовного дела о поставках концерну "Калашников" некачественных деталей, одним из фигурантов которого является директор ивановской компании "Интертехника" и победитель шоу "Танцы со звёздами" Алексей Леденев, продолжается, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Он уточнил, что с руководителем ООО "Ивановские ковши" и учредителем ООО "Интертехника" Алексеем Мороховым расторгнуто ранее заключенное соглашение о сотрудничестве со следствием. По его словам, по решению суда срок содержания под стражей Морохову продлен до 12 мая, а директор и учредитель "Интертехники" Сергей Леденев находится под подпиской о невыезде.