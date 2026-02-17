В Югре детей, пострадавших при сходе снега, выписали из больниц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Пострадавшие при сходе снега с крыши спорткомплекса в югорском Лянторе дети прошли лечение и выписаны из больниц, сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов.

"Дети, пострадавшие в результате инцидента в Лянторе , завершили стационарный этап лечения и выписаны из Лянторской городской больницы и Сургутской клинической травматологической больницы с необходимыми рекомендациями специалистов", - написал Паськов в своем Telegram-канале

В субботу окружное управление СК РФ сообщало, что при сходе снега на группу детей с крытой хоккейной площадки в Лянторе в Сургутском районе один подросток погиб, второй госпитализирован. Было возбуждено уголовное дело. Позднее глава регионального депздрава Паньков сообщил, что еще трое пострадавших обратились в медицинские организации округа и также были госпитализированы.

В понедельник в пресс-службе окружного управления СК РФ рассказали РИА Новости о задержании директора и главного инженера центра физкультуры и спорта "Юность", с крыши которого на подростков сошел снег. Должностным лицам были предъявлены обвинения в халатности.