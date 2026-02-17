Рейтинг@Mail.ru
В Югре детей, пострадавших при сходе снега, выписали из больниц
16:58 17.02.2026
В Югре детей, пострадавших при сходе снега, выписали из больниц
В Югре детей, пострадавших при сходе снега, выписали из больниц - РИА Новости, 17.02.2026
В Югре детей, пострадавших при сходе снега, выписали из больниц
Пострадавшие при сходе снега с крыши спорткомплекса в югорском Лянторе дети прошли лечение и выписаны из больниц, сообщил глава департамента здравоохранения... РИА Новости, 17.02.2026
В Югре детей, пострадавших при сходе снега, выписали из больниц

Детей, пострадавших при сходе снега в Югре, выписали из больниц

© РИА Новости / Александр ИвановКоридор больницы
Коридор больницы - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Александр Иванов
Коридор больницы. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Пострадавшие при сходе снега с крыши спорткомплекса в югорском Лянторе дети прошли лечение и выписаны из больниц, сообщил глава департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов.
"Дети, пострадавшие в результате инцидента в Лянторе, завершили стационарный этап лечения и выписаны из Лянторской городской больницы и Сургутской клинической травматологической больницы с необходимыми рекомендациями специалистов", - написал Паськов в своем Telegram-канале.
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
В Новой Москве мужчина погиб из-за схода снега с крыши дома
13 февраля, 19:39
В Новой Москве мужчина погиб из-за схода снега с крыши дома
13 февраля, 19:39
В субботу окружное управление СК РФ сообщало, что при сходе снега на группу детей с крытой хоккейной площадки в Лянторе в Сургутском районе один подросток погиб, второй госпитализирован. Было возбуждено уголовное дело. Позднее глава регионального депздрава Паньков сообщил, что еще трое пострадавших обратились в медицинские организации округа и также были госпитализированы.
В понедельник в пресс-службе окружного управления СК РФ рассказали РИА Новости о задержании директора и главного инженера центра физкультуры и спорта "Юность", с крыши которого на подростков сошел снег. Должностным лицам были предъявлены обвинения в халатности.
Согласно информации на сайте центра " Юность", должность директора занимает Владислав Титовский, должность главного инженера - Александр Загребин. Титовский также является депутатом совета городского поселения Лянтор, по данным сайта администрации он был избран в совет в сентябре 2023 года.
Падение снега с крыши дома - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В России девять человек погибли при сходе снега с крыш за неделю
16 февраля, 12:51
 
