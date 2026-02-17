Рейтинг@Mail.ru
11:45 17.02.2026 (обновлено: 11:51 17.02.2026)
Источник: делегация США прибыла в отель, где пройдут переговоры по Украине
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОтель "Интерконтиненталь" в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США
Отель Интерконтиненталь в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Отель "Интерконтиненталь" в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, Украины и США. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Американская делегация прибыла в отель InterContinental, где пройдут переговоры с Россией и Украиной, подтвердил РИА Новости диписточник.
"Да", - ответил источник на вопрос, находится ли уже делегация США в отеле.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер будут на встрече по урегулированию на Украине во вторник в Женеве.
В понедельник источник РИА Новости заявил, что на переговорах в Женеве по Украине планируется обсуждение ключевых параметров урегулирования - как военных, так и политических и гуманитарных.
Помощник президента России Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Русские начинают": в США отреагировали на участие Мединского в переговорах
