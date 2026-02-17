https://ria.ru/20260217/istochnik-2074913865.html
Источник: делегация США прибыла в отель, где пройдут переговоры по Украине
Источник: делегация США прибыла в отель, где пройдут переговоры по Украине - РИА Новости, 17.02.2026
Источник: делегация США прибыла в отель, где пройдут переговоры по Украине
Американская делегация прибыла в отель InterContinental, где пройдут переговоры с Россией и Украиной, подтвердил РИА Новости диписточник. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:45:00+03:00
2026-02-17T11:45:00+03:00
2026-02-17T11:51:00+03:00
женева (город)
украина
мирный план сша по украине
в мире
россия
дмитрий песков
владимир мединский
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074786260_0:165:3111:1915_1920x0_80_0_0_90e73927f9c3d870f8a644f0e1f4cd71.jpg
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074848938.html
женева (город)
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074786260_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6d3c332cf3637cb3968a35ae2f383c61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
женева (город), украина, мирный план сша по украине, в мире, россия, дмитрий песков, владимир мединский, стив уиткофф, переговоры по украине в женеве — 2026
Женева (город), Украина, Мирный план США по Украине, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Стив Уиткофф, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Источник: делегация США прибыла в отель, где пройдут переговоры по Украине
РИА Новости: делегация США прибыла в отель, где пройдут переговоры по Украине