В Ирландии начали расследование в отношении X из-за чат-бота Grok

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Комиссия по защите данных (DPC) Ирландии начала расследование в отношении X в связи с генерацией чат-ботом Grok сексуализированного контента.

Согласно документу, компанию X уведомили о начале расследования в понедельник. Цель расследования - определить, выполняла ли компания свои обязательства в рамках Общего регламента по защите данных Евросоюза.