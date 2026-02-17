Рейтинг@Mail.ru
В Ирландии начали расследование в отношении X из-за чат-бота Grok
03:54 17.02.2026
В Ирландии начали расследование в отношении X из-за чат-бота Grok
В Ирландии начали расследование в отношении X из-за чат-бота Grok - РИА Новости, 17.02.2026
В Ирландии начали расследование в отношении X из-за чат-бота Grok
Комиссия по защите данных (DPC) Ирландии начала расследование в отношении X в связи с генерацией чат-ботом Grok сексуализированного контента. РИА Новости, 17.02.2026
В Ирландии начали расследование в отношении X из-за чат-бота Grok

DPC Ирландии начала расследование в отношении X из-за чат-бота Grok

Девушка работает за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Комиссия по защите данных (DPC) Ирландии начала расследование в отношении X в связи с генерацией чат-ботом Grok сексуализированного контента.
Чат-бот Grok может по запросу пользователей создавать изображения и видео сексуального характера с участием реальных людей без их согласия, включая несовершеннолетних. Из-за этого Grok сталкивается с критикой по всему миру. Компании xAI и соцсеть X принадлежат американскому предпринимателю Илону Маску.
"Расследование касается очевидного создания и публикации на платформе X потенциально вредоносных интимных и/или сексуализированных изображений без получения на это согласия, которые содержат или иным образом связаны с обработкой персональных данных субъектов из Евросоюза или Европейской экономической зоны, в том числе детей, с использованием функций генеративного искусственного интеллекта, связанных с большой языковой моделью Grok в рамках платформы X", - говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.
Согласно документу, компанию X уведомили о начале расследования в понедельник. Цель расследования - определить, выполняла ли компания свои обязательства в рамках Общего регламента по защите данных Евросоюза.
Компания Х 15 января в своем аккаунте на платформе объявила, что нейросеть Grok теперь не сможет генерировать изображения реальных людей в открытой одежде, в частности, в купальниках. Кроме того, генерация и редактура изображений теперь будет доступна только пользователям с премиум-подпиской. Британский медиарегулятор Ofcom сообщил, что продолжит расследование в отношении компании xAI и чат-бота Grok, несмотря на принятые ими меры по ограничению генерации сексуализированного контента.
