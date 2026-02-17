Рейтинг@Mail.ru
17.02.2026
21:36 17.02.2026
Президент Ирана надеется, что США не будут верить в иранскую ядерную бомбу
Президент Ирана надеется, что США не будут верить в иранскую ядерную бомбу
Президент Ирана надеется, что США не будут верить в иранскую ядерную бомбу
Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил надежду, что США не будут верить в иранскую ядерную бомбу, к которой Тегеран не стремится и готов это доказать. РИА Новости, 17.02.2026
в мире, иран, сша, тегеран (город), масуд пезешкиан, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, Аббас Аракчи
Президент Ирана надеется, что США не будут верить в иранскую ядерную бомбу

Президент Ирана Пезешкиан: надеюсь, США не будут верить в иранскую ядерную бомбу

© РИА Новости / Majid Saeedi
Масуд Пезешкиан
© РИА Новости / Majid Saeedi
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 фев - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил надежду, что США не будут верить в иранскую ядерную бомбу, к которой Тегеран не стремится и готов это доказать.
"Мы не стремимся к ядерному оружию, пусть проверяют любым способом, каким хотят, мы готовы. Вместе с тем мы не согласимся с отказом от мирной ядерной отрасли, нужной для медицинских, сельскохозяйственных и промышленных целей", - сказал президент, чьи слова были опубликованы его пресс-службой.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выступает на специальной сессии конференции по разоружению ООН на фоне американо-иранских переговоров в Женеве, 17 февраля 2026 года
Иран и США согласовали принципы работы над ядерной сделкой
Вчера, 16:55
Он также выразил надежду на то, что США поймут, зачем Ирану ядерная деятельность, задав риторический вопрос: "На каком языке нам еще сказать, что мы не хотим ядерного оружия".
"Надеюсь, что весь мир и США об этом знают и не поверят в слухи, касающиеся ядерной бомбы", - добавил Пезешкиан.
Второй раунд ирано-американских переговоров по ядерному досье Тегерана прошел 17 февраля в Женеве. По их итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о прогрессе и отметил, что Тегеран и Вашингтон будут работать над текстами, которые могут лечь в основу возможной договоренности.
Ракетный комплекс во время празднования годовщины исламской революции в Тегеране
Иран готов закрыть Ормузский пролив, заявил командующий ВМС КСИР
Вчера, 14:07
 
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, Аббас Аракчи
 
 
