https://ria.ru/20260217/iran-2075066960.html
Президент Ирана надеется, что США не будут верить в иранскую ядерную бомбу
Президент Ирана надеется, что США не будут верить в иранскую ядерную бомбу - РИА Новости, 17.02.2026
Президент Ирана надеется, что США не будут верить в иранскую ядерную бомбу
Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил надежду, что США не будут верить в иранскую ядерную бомбу, к которой Тегеран не стремится и готов это доказать. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T21:36:00+03:00
2026-02-17T21:36:00+03:00
2026-02-17T21:36:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
масуд пезешкиан
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027677039_35:378:2895:1987_1920x0_80_0_0_442ae4b3776369c76d4036c6f7fb19ea.jpg
https://ria.ru/20260217/iran-2075002514.html
https://ria.ru/20260217/iran-2074952138.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027677039_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_ba687edcf58770db8631504c88bb4935.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, тегеран (город), масуд пезешкиан, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, Аббас Аракчи
Президент Ирана надеется, что США не будут верить в иранскую ядерную бомбу
Президент Ирана Пезешкиан: надеюсь, США не будут верить в иранскую ядерную бомбу