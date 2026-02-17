Рейтинг@Mail.ru
В Тегеране прошли переговоры советника лидера Ирана и главы Минэнерго - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/iran-2075053014.html
В Тегеране прошли переговоры советника лидера Ирана и главы Минэнерго
В Тегеране прошли переговоры советника лидера Ирана и главы Минэнерго - РИА Новости, 17.02.2026
В Тегеране прошли переговоры советника лидера Ирана и главы Минэнерго
Советник верховного лидера Ирана, секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани провел переговоры с главой Минэнерго РФ Сергеем... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T19:51:00+03:00
2026-02-17T19:51:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
москва
али лариджани
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260217/iran-2075002514.html
иран
тегеран (город)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), москва, али лариджани, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, Иран, Тегеран (город), Москва, Али Лариджани, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Тегеране прошли переговоры советника лидера Ирана и главы Минэнерго

В Тегеране прошли переговоры советника лидера Ирана и главы Минэнерго России

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 17 фев - РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана, секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани провел переговоры с главой Минэнерго РФ Сергеем Цивилевым.
"Тегеран и Москва в последние годы сталкиваются со схожим давлением и ограничениями со стороны Запада, однако это давление не смогло остановить стратегическое сотрудничество двух стран", - заявил Лариджани, чьи слова были опубликованы в его Telegram-канале.
Секретарь Совбеза Ирана также указал на готовность руководства обеих стран и далее повышать уровень сотрудничества.
В свою очередь, Цивилев подчеркнул готовность Москвы и далее взаимодействовать с Тегераном при различных условиях в разных сферах, в том числе в экономике и энергетике.
Ранее сообщалось, что Цивилев совместно с российской делегацией прибыл в Иран с двухдневным визитом для проведения 19-го заседания российско-иранской межправительственной комиссии.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выступает на специальной сессии конференции по разоружению ООН на фоне американо-иранских переговоров в Женеве, 17 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Иран и США согласовали принципы работы над ядерной сделкой
Вчера, 16:55
 
В миреИранТегеран (город)МоскваАли ЛариджаниСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала