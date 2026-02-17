https://ria.ru/20260217/iran-2075053014.html
В Тегеране прошли переговоры советника лидера Ирана и главы Минэнерго
В Тегеране прошли переговоры советника лидера Ирана и главы Минэнерго - РИА Новости, 17.02.2026
В Тегеране прошли переговоры советника лидера Ирана и главы Минэнерго
Советник верховного лидера Ирана, секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Лариджани провел переговоры с главой Минэнерго РФ Сергеем... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T19:51:00+03:00
2026-02-17T19:51:00+03:00
2026-02-17T19:51:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
москва
али лариджани
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260217/iran-2075002514.html
иран
тегеран (город)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город), москва, али лариджани, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, Иран, Тегеран (город), Москва, Али Лариджани, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Тегеране прошли переговоры советника лидера Ирана и главы Минэнерго
В Тегеране прошли переговоры советника лидера Ирана и главы Минэнерго России