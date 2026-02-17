https://ria.ru/20260217/iran-2075049332.html
Иран в течение двух недель предоставит США предложения по сближению позиций
Иран в течение двух недель предоставит США предложения по сближению позиций - РИА Новости, 17.02.2026
Иран в течение двух недель предоставит США предложения по сближению позиций
Тегеран в течение двух недель намерен представить США детальные предложения, направленные на устранение разногласий между сторонами после состоявшихся... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T19:22:00+03:00
2026-02-17T19:22:00+03:00
2026-02-17T19:29:00+03:00
тегеран (город)
сша
в мире
иран
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260217/iran-2075049202.html
тегеран (город)
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тегеран (город), сша, в мире, иран, аббас аракчи
Тегеран (город), США, В мире, Иран, Аббас Аракчи
Иран в течение двух недель предоставит США предложения по сближению позиций
Axios: Иран в течение 2 недель предоставит США предложения по сближению позиций