https://ria.ru/20260217/iran-2075049202.html
СМИ рассказали о прогрессе на переговорах США и Ирана в Женеве
СМИ рассказали о прогрессе на переговорах США и Ирана в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
СМИ рассказали о прогрессе на переговорах США и Ирана в Женеве
США и Иран продвинулись на переговорах в Женеве, но ряд деталей требуют дополнительного обсуждения, сообщило издание Axios со ссылкой на источник. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T19:21:00+03:00
2026-02-17T19:21:00+03:00
2026-02-17T19:25:00+03:00
сша
иран
в мире
женева (город)
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg
https://ria.ru/20260217/iran-2075049332.html
сша
иран
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7339acb0c437b608eba5a8d86526b692.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, иран, в мире, женева (город), аббас аракчи
США, Иран, В мире, Женева (город), Аббас Аракчи
СМИ рассказали о прогрессе на переговорах США и Ирана в Женеве
Axios: США и Иран продвинулись на переговорах, но ряд деталей требуют уточнения