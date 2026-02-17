Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о прогрессе на переговорах США и Ирана в Женеве
19:21 17.02.2026 (обновлено: 19:25 17.02.2026)
СМИ рассказали о прогрессе на переговорах США и Ирана в Женеве
СМИ рассказали о прогрессе на переговорах США и Ирана в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
СМИ рассказали о прогрессе на переговорах США и Ирана в Женеве
США и Иран продвинулись на переговорах в Женеве, но ряд деталей требуют дополнительного обсуждения, сообщило издание Axios со ссылкой на источник. РИА Новости, 17.02.2026
сша, иран, в мире, женева (город), аббас аракчи
США, Иран, В мире, Женева (город), Аббас Аракчи
СМИ рассказали о прогрессе на переговорах США и Ирана в Женеве

Axios: США и Иран продвинулись на переговорах, но ряд деталей требуют уточнения

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 фев - РИА Новости. США и Иран продвинулись на переговорах в Женеве, но ряд деталей требуют дополнительного обсуждения, сообщило издание Axios со ссылкой на источник.
"Американский чиновник сообщил мне: на переговорах с Ираном был достигнут прогресс, но ещё остаётся много деталей для обсуждения", - написал журналист Axios Барак Равид в соцсети X.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран отмечает прогресс на переговорах с США по сравнению с предыдущим раундом.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Иран в течение двух недель предоставит США предложения по сближению позиций
СШАИранВ миреЖенева (город)Аббас Аракчи
 
 
