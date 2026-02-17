Пезешкиан рассказал об одобрении верховного лидера Ирана переговоров с США

ТЕГЕРАН, 17 фев – РИА Новости. Переговоры Тегерана и Вашингтона ведутся при полном одобрении и координации со стороны верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявил во вторник президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
"Эти переговоры ведутся при полной координации и одобрении верховного лидера. Наша цель - решить проблемы, а не просто вести переговоры ради переговоров. Мы всерьез стремимся достичь результата. Надеемся, что переговорный процесс действительно приведет к ощутимому исходу", - сказал Пезешкиан, его слова приводит иранское агентство IRNA.
Переговоры Ирана и США по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Аракчи назвал переговоры "конструктивными" и "серьезными". По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и тогда определят дату третьего раунда переговоров.