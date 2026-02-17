Рейтинг@Mail.ru
17.02.2026

Иран может остановить обогащение урана, пишут СМИ
17:40 17.02.2026
Иран может остановить обогащение урана, пишут СМИ
Иран может остановить обогащение урана, пишут СМИ - РИА Новости, 17.02.2026
Иран может остановить обогащение урана, пишут СМИ
Иран в рамках обсуждения своей ядерной программы предлагал приостановить обогащение урана и переместить часть его запасов за границу, сообщает газета Wall... РИА Новости, 17.02.2026
Иран может остановить обогащение урана, пишут СМИ

WSJ: Иран может остановить обогащение урана и вывезти его запасы за границу

Сотрудник завода по обогащению урана в Иране
Сотрудник завода по обогащению урана в Иране - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Сотрудник завода по обогащению урана в Иране. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Иран в рамках обсуждения своей ядерной программы предлагал приостановить обогащение урана и переместить часть его запасов за границу, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американские, иранские и региональные дипломатические источники.
По словам источников, Иран заявил о готовности отправить часть своих запасов высокообогащенного урана третьей стороне, такой как Россия. Считается, что большая часть запасов в настоящее время находится под обломками ядерных объектов, подвергшихся ударам США и Израиля в июне.
Переговоры Ирана и США в Женеве завершились
Переговоры Ирана и США в Женеве завершились
Вчера, 15:36
Иранские официальные лица в ходе бесед с региональными дипломатами также дали понять, что они могут предложить приостановить обогащение на срок до трех лет, отмечает издание.
Источники также сообщили, что иранская инициатива о создании регионального консорциума по производству топливных пластин из обогащенного урана неприемлема для США, поскольку предполагает сохранение процесса производства в Иране.
Ирано-американские переговоры по ядерному досье Тегерана прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что что вторая авианосная группа ВМС США вскоре отправится на Ближний Восток - на тот случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном.
Иран и США согласовали принципы работы над ядерной сделкой
Иран и США согласовали принципы работы над ядерной сделкой
Вчера, 16:55
 
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Стив Уиткофф, Аббас Аракчи, Мирный план США по Украине, Дональд Трамп
 
 
