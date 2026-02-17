Иран может остановить обогащение урана, пишут СМИ

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Иран в рамках обсуждения своей ядерной программы предлагал приостановить обогащение урана и переместить часть его запасов за границу, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американские, иранские и региональные дипломатические источники.
Переговоры Ирана и США в Женеве завершились
Вчера, 15:36
Иранские официальные лица в ходе бесед с региональными дипломатами также дали понять, что они могут предложить приостановить обогащение на срок до трех лет, отмечает издание.
Источники также сообщили, что иранская инициатива о создании регионального консорциума по производству топливных пластин из обогащенного урана неприемлема для США, поскольку предполагает сохранение процесса производства в Иране.
Ирано-американские переговоры по ядерному досье Тегерана прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавлял глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что что вторая авианосная группа ВМС США вскоре отправится на Ближний Восток - на тот случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном.