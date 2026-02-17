Рейтинг@Mail.ru
Иран и США обсудили роль МАГАТЭ в переговорах по атому - РИА Новости, 17.02.2026
17:35 17.02.2026 (обновлено: 18:33 17.02.2026)
Иран и США обсудили роль МАГАТЭ в переговорах по атому
Иран и США обсудили роль МАГАТЭ в переговорах по атому - РИА Новости, 17.02.2026
Иран и США обсудили роль МАГАТЭ в переговорах по атому
Иран обсудил возможную роль МАГАТЭ в переговорах по атому с США, Тегеран также продолжит консультации с организацией, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас РИА Новости, 17.02.2026
в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, магатэ, оон
Иран и США обсудили роль МАГАТЭ в переговорах по атому

Аракчи: Иран и США обсудили возможную роль МАГАТЭ в переговорах по атому

ТЕГЕРАН, 17 фев - РИА Новости. Иран обсудил возможную роль МАГАТЭ в переговорах по атому с США, Тегеран также продолжит консультации с организацией, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Мы обсудили роль, которую МАГАТЭ может сыграть между Ираном и США, чтобы достичь взаимоприемлемое соглашение. Иран продолжит конструктивный диалог и взаимодействие с МАГАТЭ для решения технических вопросов", - сказал он на конференции ООН по разоружению в Женеве, выступление министра было опубликовано в его Telegram-канале.
По словам Аракчи, Иран всегда готов к ориентированным на результат переговорам.
Он также подчеркнул, что ядерному оружию не место в доктрине национальной безопасности Ирана, и заявил о неотъемлемом праве Тегерана на мирную ядерную энергию.
"Любое устойчивое соглашение должно обеспечить полное признание за Ираном прав", - добавил министр иностранных дел Ирана в ходе выступления после непрямых переговоров с США в Женеве.
Он также подчеркнул, что Иран полностью готов защищаться перед лицом угроз и возможной атаки, последствия которой "не будут ограничиваться границами Ирана".
