Иран и США обсудили роль МАГАТЭ в переговорах по атому

ТЕГЕРАН, 17 фев - РИА Новости. Иран обсудил возможную роль МАГАТЭ в переговорах по атому с США, Тегеран также продолжит консультации с организацией, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

"Мы обсудили роль, которую МАГАТЭ может сыграть между Ираном США , чтобы достичь взаимоприемлемое соглашение. Иран продолжит конструктивный диалог и взаимодействие с МАГАТЭ для решения технических вопросов", - сказал он на конференции ООН по разоружению в Женеве , выступление министра было опубликовано в его Telegram-канале

По словам Аракчи , Иран всегда готов к ориентированным на результат переговорам.

Он также подчеркнул, что ядерному оружию не место в доктрине национальной безопасности Ирана, и заявил о неотъемлемом праве Тегерана на мирную ядерную энергию.

"Любое устойчивое соглашение должно обеспечить полное признание за Ираном прав", - добавил министр иностранных дел Ирана в ходе выступления после непрямых переговоров с США в Женеве.