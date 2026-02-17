Рейтинг@Mail.ru
Иран и США проведут работу над текстом возможного договора, заявил Аракчи
17:03 17.02.2026 (обновлено: 18:57 17.02.2026)
Иран и США проведут работу над текстом возможного договора, заявил Аракчи
Иран и США проведут работу над текстом возможного договора, заявил Аракчи

© REUTERS / Pierre AlbouyГлава МИД Ирана Аббас Аракчи на специальной сессии Конференции по разоружению ООН на фоне американо-иранских переговоров в Женеве. 17 февраля 2026
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на специальной сессии Конференции по разоружению ООН на фоне американо-иранских переговоров в Женеве. 17 февраля 2026
ТЕГЕРАН, 17 фев - РИА Новости. Иран и США проведут работу над текстом возможной договоренности по атому, потом определят дату следующего раунда переговоров, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Время (следующего раунда переговоров - ред.) пока не определено. Договорились, что стороны проведут работу над текстами возможной договоренности, потом мы обменяемся этими текстами, тогда и определим дату третьего раунда переговоров", - сказал он в эфире иранского телевидения по итогам переговоров с США в Женеве.
Он также заявил, что Иран готов уделить выработке текста необходимое количество времени и надеется, что сможет проделать эту работу как можно скорее.
