Иран и США проведут работу над текстом возможного договора, заявил Аракчи
Иран и США проведут работу над текстом возможного договора, заявил Аракчи - РИА Новости, 17.02.2026
Иран и США проведут работу над текстом возможного договора, заявил Аракчи
Иран и США проведут работу над текстом возможной договоренности по атому, потом определят дату следующего раунда переговоров, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T17:03:00+03:00
2026-02-17T17:03:00+03:00
2026-02-17T18:57:00+03:00
в мире
иран
сша
женева (город)
аббас аракчи
иран
сша
женева (город)
Иран и США проведут работу над текстом возможного договора, заявил Аракчи
Аракчи: Иран и США проведут работу над текстом возможной договоренности