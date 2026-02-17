Иран и США согласовали принципы работы над ядерной сделкой

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выступает на специальной сессии конференции по разоружению ООН на фоне американо-иранских переговоров в Женеве, 17 февраля 2026 года

© REUTERS / Pierre Albouy Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выступает на специальной сессии конференции по разоружению ООН на фоне американо-иранских переговоров в Женеве, 17 февраля 2026 года

ТЕГЕРАН, 17 фев — РИА Новости. Тегеран и Вашингтон договорились о концепции работы над ядерной сделкой, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

« "Мы достигли согласия по части основных принципов, на основе которых мы будем разрабатывать возможный текст соглашения", — рассказал он в эфире IRIB по итогам переговоров с американской делегацией в Женеве.

По его словам, это не означает, что стороны скоро заключат сделку, но начало положено. Иран и США будут работать над текстом возможного договора, затем определят дату следующего раунда переговоров.

Аракчи добавил, что встреча в Швейцарии была конструктивной, стороны достигли прогресса.

Переговоры прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил Аракчи, американскую — спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф

Обсуждения ядерной сделки

Первая в 2026 году встреча Ирана и Штатов по этому вопросу прошла в начале февраля в Маскате , стороны назвали ее успешной.

По данным New York Times, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.

Иранские власти же призывали вести диалог по ядерной тематике на принципах равенства и взаимоуважения. Аракчи подчеркнул, что Тегеран не будет обсуждать свою ракетную программу.

Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.