Рейтинг@Mail.ru
Иран и США согласовали принципы работы над ядерной сделкой - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 17.02.2026 (обновлено: 20:06 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/iran-2075002514.html
Иран и США согласовали принципы работы над ядерной сделкой
Иран и США согласовали принципы работы над ядерной сделкой - РИА Новости, 17.02.2026
Иран и США согласовали принципы работы над ядерной сделкой
Тегеран и Вашингтон договорились о концепции работы над ядерной сделкой, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T16:55:00+03:00
2026-02-17T20:06:00+03:00
в мире
иран
сша
женева (город)
стив уиткофф
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075037567_0:0:2335:1314_1920x0_80_0_0_e42fd8bc6a489a947871cca401bc750a.jpg
https://ria.ru/20260217/iran-2074952138.html
https://ria.ru/20260214/ssha-2074325115.html
https://ria.ru/20260212/ssha-2073807548.html
https://ria.ru/20260206/iran-2072602250.html
иран
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075037567_259:0:2335:1557_1920x0_80_0_0_7bbd3ff28d6860c7761fc6393111219b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, женева (город), стив уиткофф, аббас аракчи
В мире, Иран, США, Женева (город), Стив Уиткофф, Аббас Аракчи
Иран и США согласовали принципы работы над ядерной сделкой

Аракчи: Иран и США выработали принципы работы над ядерной сделкой

© REUTERS / Pierre AlbouyГлава МИД Ирана Аббас Аракчи выступает на специальной сессии конференции по разоружению ООН на фоне американо-иранских переговоров в Женеве, 17 февраля 2026 года
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выступает на специальной сессии конференции по разоружению ООН на фоне американо-иранских переговоров в Женеве, 17 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / Pierre Albouy
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выступает на специальной сессии конференции по разоружению ООН на фоне американо-иранских переговоров в Женеве, 17 февраля 2026 года
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 17 фев — РИА Новости. Тегеран и Вашингтон договорились о концепции работы над ядерной сделкой, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
«

"Мы достигли согласия по части основных принципов, на основе которых мы будем разрабатывать возможный текст соглашения", — рассказал он в эфире IRIB по итогам переговоров с американской делегацией в Женеве.

Ракетный комплекс во время празднования годовщины исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Иран готов закрыть Ормузский пролив, заявил командующий ВМС КСИР
Вчера, 14:07
По его словам, это не означает, что стороны скоро заключат сделку, но начало положено. Иран и США будут работать над текстом возможного договора, затем определят дату следующего раунда переговоров.
Аракчи добавил, что встреча в Швейцарии была конструктивной, стороны достигли прогресса.
Переговоры прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил Аракчи, американскую — спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
США готовятся к затяжной военной операции против Ирана, сообщает Reuters
14 февраля, 02:32

Обсуждения ядерной сделки

Первая в 2026 году встреча Ирана и Штатов по этому вопросу прошла в начале февраля в Маскате, стороны назвали ее успешной.
По данным New York Times, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.
Разведывательный БПЛА MQ-4C Triton ВМС США - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Американские летательные аппараты заметили вблизи границы Ирана
12 февраля, 06:19
Иранские власти же призывали вести диалог по ядерной тематике на принципах равенства и взаимоуважения. Аракчи подчеркнул, что Тегеран не будет обсуждать свою ракетную программу.
Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны Штатов, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
Антиамериканский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Американцев призвали немедленно покинуть Иран
6 февраля, 07:15
 
В миреИранСШАЖенева (город)Стив УиткоффАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала