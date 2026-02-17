Иран и США согласовали принципы работы над ядерной сделкой

ТЕГЕРАН, 17 фев — РИА Новости. Тегеран и Вашингтон договорились о концепции работы над ядерной сделкой, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
«
"Мы достигли согласия по части основных принципов, на основе которых мы будем разрабатывать возможный текст соглашения", — рассказал он в эфире IRIB по итогам переговоров с американской делегацией в Женеве.
По его словам, это не означает, что стороны скоро заключат сделку, но начало положено. Иран и США будут работать над текстом возможного договора, затем определят дату следующего раунда переговоров.
Аракчи добавил, что встреча в Швейцарии была конструктивной, стороны достигли прогресса.
Переговоры прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил Аракчи, американскую — спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.
Обсуждения ядерной сделки
Первая в 2026 году встреча Ирана и Штатов по этому вопросу прошла в начале февраля в Маскате, стороны назвали ее успешной.
По данным New York Times, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.
Иранские власти же призывали вести диалог по ядерной тематике на принципах равенства и взаимоуважения. Аракчи подчеркнул, что Тегеран не будет обсуждать свою ракетную программу.
Как сообщала NYT, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор из предложенных вариантов.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны Штатов, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
