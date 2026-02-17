https://ria.ru/20260217/iran-2074957273.html
Иран перекроет часть Ормузского пролива на несколько часов
Иран перекроет часть Ормузского пролива на несколько часов - РИА Новости, 17.02.2026
Иран перекроет часть Ормузского пролива на несколько часов
Иран перекроет часть Ормузского пролива на несколько часов во время учений, сообщило иранское новостное агентство Fars. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:25:00+03:00
2026-02-17T14:25:00+03:00
2026-02-17T14:51:00+03:00
в мире
ормузский пролив
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154846/65/1548466592_0:146:2000:1271_1920x0_80_0_0_30989a5bdd42b5226941884298b59959.jpg
https://ria.ru/20260217/iran-2074958187.html
ормузский пролив
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154846/65/1548466592_35:0:1812:1333_1920x0_80_0_0_5fb8dc0d5cc47a90996ff4a080313016.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ормузский пролив, иран
В мире, Ормузский пролив, Иран
Иран перекроет часть Ормузского пролива на несколько часов
Fars: Иран перекроет часть Ормузского пролива на несколько часов во время учений