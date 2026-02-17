Рейтинг@Mail.ru
Иран перекроет часть Ормузского пролива на несколько часов - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 17.02.2026 (обновлено: 14:51 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/iran-2074957273.html
Иран перекроет часть Ормузского пролива на несколько часов
Иран перекроет часть Ормузского пролива на несколько часов - РИА Новости, 17.02.2026
Иран перекроет часть Ормузского пролива на несколько часов
Иран перекроет часть Ормузского пролива на несколько часов во время учений, сообщило иранское новостное агентство Fars. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:25:00+03:00
2026-02-17T14:51:00+03:00
в мире
ормузский пролив
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154846/65/1548466592_0:146:2000:1271_1920x0_80_0_0_30989a5bdd42b5226941884298b59959.jpg
https://ria.ru/20260217/iran-2074958187.html
ормузский пролив
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154846/65/1548466592_35:0:1812:1333_1920x0_80_0_0_5fb8dc0d5cc47a90996ff4a080313016.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ормузский пролив, иран
В мире, Ормузский пролив, Иран
Иран перекроет часть Ормузского пролива на несколько часов

Fars: Иран перекроет часть Ормузского пролива на несколько часов во время учений

© AP Photo / YJC, Mohammad Ali MarizadВоеннослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / YJC, Mohammad Ali Marizad
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 17 фев - РИА Новости. Иран перекроет часть Ормузского пролива на несколько часов во время учений, сообщило иранское новостное агентство Fars.
"Сегодня на (военно-морских - ред.) учениях "Умный контроль над Ормузским проливом" на несколько часов будут перекрыты некоторые районы Ормузского пролива для соблюдения правил безопасности и судоходства", - говорится в сообщении агентства.
Ранее иранские СМИ сообщили, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) произвели запуск ракет в рамках учений в Ормузском проливе. Учения КСИР в Ормузском проливе начались в понедельник с целью проверки готовности подразделений КСИР, отработки сценариев военных действий против угроз безопасности в Ормузском проливе, во вторник стартовал основной этап учений.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Представитель МИД Багаи рассказал, что обсуждают США с Ираном в Женеве
Вчера, 14:29
 
В миреОрмузский проливИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала