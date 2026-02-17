Иран готов закрыть Ормузский пролив, заявил командующий ВМС КСИР

ТЕГЕРАН, 17 фев — РИА Новости. Тегеран может при необходимости закрыть Ормузский пролив в кратчайшие сроки, заявил командующий Военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири.
«
"Если возникнет предлог для закрытия Ормузского пролива, то наши вооруженные силы выполнят эту операцию в кратчайшие сроки", — его слова приводит гостелерадиокомпания IRIB.
По данным Fars, сегодня на несколько часов перекроют часть пролива из-за военно-морских учений.
На прошлой неделе агентство Reuters писало, что Пентагон планирует длительную военную кампанию против Ирана в случае провала переговоров по ядерной программе. При этом подготовка операций сейчас отличается большей сложностью, чем летом прошлого года. На этот раз американские военные хотят поражать не только ядерные объекты, но и государственные и силовые структуры. В США ожидают ответных действий, что может привести к серии взаимных ударов.
Сегодня в дипмиссии Омана в Женеве прошел второй раунд ирано-американских переговоров по ядерному досье. Обсуждались также детали снятия санкций с ИРИ.
Обострение между Вашингтоном и Тегераном
Президент США Дональд Трамп требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.
Как пишут СМИ, Вашингтон ждет от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерного проекта, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение производства баллистических ракет.
В начале февраля представители Соединенных Штатов и Ирана провели переговоры в Омане. По словам Трампа, они прошли хорошо и будут продолжаться. В свою очередь, глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявил о работе над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
На прошлой неделе Трамп сообщил, что вторая авианосная группа ВМС США вскоре выдвинется на Ближний Восток на тот случай, если переговоры с Ираном не увенчаются успехом.