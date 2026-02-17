https://ria.ru/20260217/iran-2074951641.html
Иран готов остаться в Женеве ради сделки с США по атому, заявили в МИД
Иран готов остаться в Женеве ради сделки с США по атому, заявили в МИД - РИА Новости, 17.02.2026
Иран готов остаться в Женеве ради сделки с США по атому, заявили в МИД
Иран готов остаться в Женеве на несколько дней, даже недель, чтобы выйти на соглашение с США, представители исламской республики ожидают такого же серьезного... РИА Новости, 17.02.2026
Иран готов остаться в Женеве ради сделки с США по атому, заявили в МИД
Багаи: Иран готов остаться в Женеве ради выхода на соглашение с США по атому