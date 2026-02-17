Рейтинг@Mail.ru
Иран готов остаться в Женеве ради сделки с США по атому, заявили в МИД - РИА Новости, 17.02.2026
14:05 17.02.2026
Иран готов остаться в Женеве ради сделки с США по атому, заявили в МИД
в мире
иран
женева (город)
сша
аббас аракчи
в мире, иран, женева (город), сша, аббас аракчи
В мире, Иран, Женева (город), США, Аббас Аракчи
Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 фев - РИА Новости. Иран готов остаться в Женеве на несколько дней, даже недель, чтобы выйти на соглашение с США, представители исламской республики ожидают такого же серьезного подхода от Вашингтона, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Господин Аракчи (Аббас Аракчи, глава МИД Ирана - ред.) всегда говорил, что мы готовы остаться здесь на более длительный период, на несколько дней или даже недель, чтобы финализировать любое соглашение. Мы надеемся увидеть такой же уровень серьезности со стороны США", - сказал Багаи телеканалу Press TV.
