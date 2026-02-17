Рейтинг@Mail.ru
Хаменеи призвал не предвосхищать итоги переговоров Ирана и США по атому - РИА Новости, 17.02.2026
13:34 17.02.2026 (обновлено: 13:57 17.02.2026)
Хаменеи призвал не предвосхищать итоги переговоров Ирана и США по атому
Хаменеи призвал не предвосхищать итоги переговоров Ирана и США по атому - РИА Новости, 17.02.2026
Хаменеи призвал не предвосхищать итоги переговоров Ирана и США по атому
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал не предвосхищать итоги переговоров Тегерана и Вашингтона по атому, заявив, что это глупо. РИА Новости, 17.02.2026
в мире
тегеран (город)
вашингтон (штат)
иран
сша
али хаменеи
дональд трамп
мирный план сша по украине
тегеран (город)
вашингтон (штат)
иран
сша
в мире, тегеран (город), вашингтон (штат), иран, сша, али хаменеи, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Тегеран (город), Вашингтон (штат), Иран, США, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Хаменеи призвал не предвосхищать итоги переговоров Ирана и США по атому

Верховный лидер Ирана Хаменеи призвал не предвосхищать итоги переговоров с США

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 фев - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал не предвосхищать итоги переговоров Тегерана и Вашингтона по атому, заявив, что это глупо.
Президент США Дональд Трамп 12 февраля заявил, что рассчитывает достичь соглашения с Ираном в течение следующего месяца, подчеркнув при этом необходимость скорейшего урегулирования.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Верховный лидер Ирана ответил на угрозы США
Вчера, 13:19
"Говорят, давайте проведем переговоры по поводу вашей ядерной энергии, а итогом переговоров будет то, что у вас этой энергии... Заранее говорить об итогах переговоров - это бестолковая вещь. Допустим, ты говоришь: давайте поговорим о том-то, достигнем соглашения, (но - ред.) почему ты определяешь итоги, что мы обязательно должны выйти на сделку, это глупо", - сказал, в свою очередь, Хаменеи, чьи слова приводит его пресс-служба.
В настоящий момент в Женеве проходят переговоры между Ираном и США при посредничестве Омана - стороны пытаются выйти на договоренность по иранскому атому: Тегеран требует отмены санкций в обмен на готовность гарантировать мирный характер своей ядерной программы, США же хотят не допустить появления у Ирана ядерного оружия - подобные планы Тегеран неоднократно отрицал.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что что вторая авианосная группа ВМС США вскоре отправится на Ближний Восток - на тот случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном.
Предыдущий раунд переговоров прошел 6 февраля при посредничестве Омана в столице этой страны - Маскате, став первым после многомесячной паузы в диалоге сторон, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года.
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Иране рассказали о красных линиях на переговорах с США
13 февраля, 11:49
 
В миреТегеран (город)Вашингтон (штат)ИранСШААли ХаменеиДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
