https://ria.ru/20260217/iran--2074964748.html
ВМС КСИР запустили ракеты на учениях в Ормузском проливе
ВМС КСИР запустили ракеты на учениях в Ормузском проливе - РИА Новости, 17.02.2026
ВМС КСИР запустили ракеты на учениях в Ормузском проливе
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) произвели запуск ракет в рамках учений в Ормузском проливе, передает РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:48:00+03:00
2026-02-17T14:48:00+03:00
2026-02-17T14:50:00+03:00
в мире
ормузский пролив
сша
иран
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a913f97f9a19d7d8d7159099c6ab8f5b.jpg
https://ria.ru/20260217/iran-2074957027.html
https://ria.ru/20260217/iran-2074952138.html
ормузский пролив
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f84d120879bc69626a44501a758bd897.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ормузский пролив, сша, иран, дональд трамп
В мире, Ормузский пролив, США, Иран, Дональд Трамп
ВМС КСИР запустили ракеты на учениях в Ормузском проливе
ISNA: ВМС КСИР произвели запуск ракет в рамках учений в Ормузском проливе