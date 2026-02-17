Рейтинг@Mail.ru
ВМС КСИР запустили ракеты на учениях в Ормузском проливе - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 17.02.2026 (обновлено: 14:50 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/iran--2074964748.html
ВМС КСИР запустили ракеты на учениях в Ормузском проливе
ВМС КСИР запустили ракеты на учениях в Ормузском проливе - РИА Новости, 17.02.2026
ВМС КСИР запустили ракеты на учениях в Ормузском проливе
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) произвели запуск ракет в рамках учений в Ормузском проливе, передает РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T14:48:00+03:00
2026-02-17T14:50:00+03:00
в мире
ормузский пролив
сша
иран
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a913f97f9a19d7d8d7159099c6ab8f5b.jpg
https://ria.ru/20260217/iran-2074957027.html
https://ria.ru/20260217/iran-2074952138.html
ормузский пролив
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073864470_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f84d120879bc69626a44501a758bd897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ормузский пролив, сша, иран, дональд трамп
В мире, Ормузский пролив, США, Иран, Дональд Трамп
ВМС КСИР запустили ракеты на учениях в Ормузском проливе

ISNA: ВМС КСИР произвели запуск ракет в рамках учений в Ормузском проливе

© REUTERS / Majid AsgaripourРакетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 17 фев - РИА Новости. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) произвели запуск ракет в рамках учений в Ормузском проливе, передает агентство ISNA.
ВМС КСИР в понедельник начали учения под названием "Умный контроль над Ормузским проливом". На учениях будет проведена проверка готовности подразделений КСИР, отработаны сценарии военных действий против угроз безопасности в районе Ормузского пролива.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
МИД Ирана рассказал о роли МАГАТЭ в соглашении между Ираном и США по атому
Вчера, 14:24
"Ракеты с внутренних и прибрежных территорий страны, а также с иранских островов в Персидском заливе поразили свои цели в Ормузском проливе", – говорится в сообщении.
Учения КСИР проходят на фоне недавнего заявления президента США Дональда Трампа о планах направить в регион уже вторую авианосную группу ВМС США. В тоже время стороны продолжают поддерживать дипломатическую связь и стремятся заключить сделку.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Иран готов закрыть Ормузский пролив, заявил командующий ВМС КСИР
Вчера, 14:07
 
В миреОрмузский проливСШАИранДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала