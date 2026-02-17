Рейтинг@Mail.ru
Выдачи ипотеки в январе в России подскочили втрое - РИА Новости, 17.02.2026
20:57 17.02.2026
Выдачи ипотеки в январе в России подскочили втрое
Российские банки в январе выдали ипотеки на 396,5 миллиарда рублей - втрое больше, чем годом ранее, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
россия, недвижимость, экономика
Россия, Недвижимость, Экономика
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские банки в январе выдали ипотеки на 396,5 миллиарда рублей - втрое больше, чем годом ранее, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Россияне в начале года оформили 82,3 тысячи ипотек на 396,5 миллиарда рублей, при этом в январе прошлого года выдачи были заметно ниже - 31,3 тысячи кредитов на 118,9 миллиарда рублей. Настолько высокие выдачи могут объясняться ажиотажным спросом в преддверии изменений условий программы господдержки.
Названы регионы России, где хуже всего платят по ипотеке
Названы регионы России, где хуже всего платят по ипотеке
15 февраля, 07:40
При этом средний размер ипотеки составил 4,8 миллиона рублей, увеличившись за год на 1 миллион рублей.
В целом же ипотечный портфель банков достиг 23,7 триллиона рублей, хотя еще годом ранее он был 21,5 триллиона.
С 1 февраля 2026 года в России заработали новые правила по семейной ипотеке, согласно которым нельзя будет оформлять два льготных кредита по этой программе - по одному на каждого из супругов - теперь оба должны выступать созаемщиками по ссуде.
Юристы объяснили, можно ли сдавать ипотечную квартиру
Юристы объяснили, можно ли сдавать ипотечную квартиру
13 февраля, 01:56
 
РоссияНедвижимостьЭкономика
 
 
