https://ria.ru/20260217/ingushetiya-2075051319.html
Помогавший скрываться террористам житель Ингушетии получил 14 лет колонии
Помогавший скрываться террористам житель Ингушетии получил 14 лет колонии - РИА Новости, 17.02.2026
Помогавший скрываться террористам житель Ингушетии получил 14 лет колонии
Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии жителя Ингушетии Магомеда Коттоева, которого обвиняли в том, что он оказывал помощь скрывавшимся... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T19:36:00+03:00
2026-02-17T19:36:00+03:00
2026-02-17T19:36:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
малгобекский район
россия
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20260217/ingushetija-2075049609.html
https://ria.ru/20260217/obrushenie-2075030121.html
республика ингушетия
малгобекский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика ингушетия, малгобекский район, россия, исламское государство*
Происшествия, Республика Ингушетия, Малгобекский район, Россия, Исламское государство*
Помогавший скрываться террористам житель Ингушетии получил 14 лет колонии
Житель Ингушетии получил 14 лет колонии