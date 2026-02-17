Рейтинг@Mail.ru
Помогавший скрываться террористам житель Ингушетии получил 14 лет колонии - РИА Новости, 17.02.2026
19:36 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/ingushetiya-2075051319.html
Помогавший скрываться террористам житель Ингушетии получил 14 лет колонии
Помогавший скрываться террористам житель Ингушетии получил 14 лет колонии - РИА Новости, 17.02.2026
Помогавший скрываться террористам житель Ингушетии получил 14 лет колонии
Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии жителя Ингушетии Магомеда Коттоева, которого обвиняли в том, что он оказывал помощь скрывавшимся... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T19:36:00+03:00
2026-02-17T19:36:00+03:00
происшествия, республика ингушетия, малгобекский район, россия, исламское государство*
Происшествия, Республика Ингушетия, Малгобекский район, Россия, Исламское государство*
Помогавший скрываться террористам житель Ингушетии получил 14 лет колонии

Житель Ингушетии получил 14 лет колонии

НАЛЬЧИК, 17 фев – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии жителя Ингушетии Магомеда Коттоева, которого обвиняли в том, что он оказывал помощь скрывавшимся террористам из запрещенной организации "Исламское государство"*, сообщил суд.
Как установил суд, участники запрещенной международной террористической организации "Исламское государство"* 27 марта и 3 апреля 2023 года совершили нападения на сотрудников правоохранительных органов Ингушетии и Северной Осетии и после объявления режима КТО в Малгобекском районе скрывались от преследования. По просьбе одного из них Коттоев на автомобиле вывез их более безопасное место.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Ингушетии главврача районной больницы ждет суд за превышение полномочий
Вчера, 19:24
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима", - уточнили в суде.
Приговор не вступил в законную силы и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.
*Организация, признанная террористической на территории РФ
Автомобиль полиции у военной части в Сертолово Ленинградской области. 17 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В СК сообщили о пострадавших из-за обрушения здания военной полиции
Вчера, 17:54
 
