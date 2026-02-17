Помогавший скрываться террористам житель Ингушетии получил 14 лет колонии

НАЛЬЧИК, 17 фев – РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 14 годам колонии жителя Ингушетии Магомеда Коттоева, которого обвиняли в том, что он оказывал помощь скрывавшимся террористам из запрещенной организации "Исламское государство"*, сообщил суд.

Как установил суд, участники запрещенной международной террористической организации " Исламское государство "* 27 марта и 3 апреля 2023 года совершили нападения на сотрудников правоохранительных органов Ингушетии и Северной Осетии и после объявления режима КТО в Малгобекском районе скрывались от преследования. По просьбе одного из них Коттоев на автомобиле вывез их более безопасное место.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима", - уточнили в суде.

Приговор не вступил в законную силы и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.