В Ингушетии главврача районной больницы ждет суд за превышение полномочий

По версии следствия, в июле 2023 года между Джейрахской районной больницей и индивидуальным предпринимателем был заключен госконтракт на поставку медизделий и оборудования на 116 миллионов рублей. В ноябре того же года главный врач больницы заключила дополнительное соглашение к контракту, которым был изменен перечень и наименование поставляемого оборудования и изделий. При этом они по своим показателям не обеспечивали необходимый функционал и эксплуатационные характеристики, предусмотренные первоначальным контрактом.