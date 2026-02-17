https://ria.ru/20260217/ingushetija-2075049609.html
В Ингушетии главврача районной больницы ждет суд за превышение полномочий
В Ингушетии главврача районной больницы ждет суд за превышение полномочий
В Ингушетии главврача районной больницы ждет суд за превышение полномочий
Следственные органы Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении главного врача районной больницы, обвиняемой в превышении полномочий при...
Главврача больницы в Ингушетии осудят за превышение власти с ущербом в 8 млн руб
НАЛЬЧИК, 17 фев – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении главного врача районной больницы, обвиняемой в превышении полномочий при закупке оборудования с ущербом в 8 миллионов рублей, сообщили региональные прокуратура и следственное управление СК РФ.
По версии следствия, в июле 2023 года между Джейрахской районной больницей и индивидуальным предпринимателем был заключен госконтракт на поставку медизделий и оборудования на 116 миллионов рублей. В ноябре того же года главный врач больницы заключила дополнительное соглашение к контракту, которым был изменен перечень и наименование поставляемого оборудования и изделий. При этом они по своим показателям не обеспечивали необходимый функционал и эксплуатационные характеристики, предусмотренные первоначальным контрактом.
"Несмотря на то, что фактическая стоимость поставленных по дополнительному соглашению медицинских изделий и оборудования составила 108 миллионов рублей, меры, направленные на изменение и снижение общей стоимости контракта, не применялись", - говорится в сообщении
Главврачу предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий" УК РФ
санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Джейрахский районный суд.