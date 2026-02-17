Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Индии заявил о начавшемся изменении глобального мирового порядка - РИА Новости, 17.02.2026
12:00 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/indija-2074919029.html
Глава МИД Индии заявил о начавшемся изменении глобального мирового порядка
Глава МИД Индии заявил о начавшемся изменении глобального мирового порядка - РИА Новости, 17.02.2026
Глава МИД Индии заявил о начавшемся изменении глобального мирового порядка
Глобальная обстановка вступила в фазу повышенной волатильности и неопределенности, которая является, возможно, самым турбулентным периодом в современной... РИА Новости, 17.02.2026
в мире
индия
мумбаи
сша
субраманиам джайшанкар
евросоюз
индия
мумбаи
сша
в мире, индия, мумбаи, сша, субраманиам джайшанкар, евросоюз
В мире, Индия, Мумбаи, США, Субраманиам Джайшанкар, Евросоюз
Глава МИД Индии заявил о начавшемся изменении глобального мирового порядка

Джайшанкар заявил о начавшемся изменении глобального мирового порядка

© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 фев – РИА Новости. Глобальная обстановка вступила в фазу повышенной волатильности и неопределенности, которая является, возможно, самым турбулентным периодом в современной истории, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.
"Устоявшийся глобальный порядок явно меняется; новые формы порядка трудно создать, и, похоже, мы движемся к длительной сумеречной зоне", - сказал он в ходе выступления на конференции Глобального экономического сотрудничества в Мумбаи.
Джайшанкар отметил, что международная система претерпевает глубокие изменения, и мир становится свидетелем милитаризации производства и финансов, стратегического использования доступа к рынкам и ужесточения экспортного контроля.
Он отметил, что в сложившихся условиях Индия более интенсивно взаимодействует с международными партнерами с позиции силы.
"Индия с позиции силы более интенсивно взаимодействует с международными партнерами. Это демонстрируется недавно заключенными торговыми соглашениями", - сказал он, имея в виду сообщения о торговых соглашения Индии с ЕС и США.
В миреИндияМумбаиСШАСубраманиам ДжайшанкарЕвросоюз
 
 
