Глава МИД Индии заявил о начавшемся изменении глобального мирового порядка
Глава МИД Индии заявил о начавшемся изменении глобального мирового порядка - РИА Новости, 17.02.2026
Глава МИД Индии заявил о начавшемся изменении глобального мирового порядка
Глобальная обстановка вступила в фазу повышенной волатильности и неопределенности, которая является, возможно, самым турбулентным периодом в современной... РИА Новости, 17.02.2026
