В окрестностях Харькова прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:06 17.02.2026
В окрестностях Харькова прогремели взрывы
В окрестностях Харькова прогремели взрывы
Взрывы прогремели во вторник в окрестностях Харькова на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.02.2026
специальная военная операция на украине
харьков
украина
харьковская область
харьков
украина
харьковская область
харьков, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Харьковская область
В окрестностях Харькова прогремели взрывы

На окраинах Харькова прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в окрестностях Харькова на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах около окружной Харькова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит лишь в части Харьковской области.
Украинские военные
Минобороны сообщило о катастрофическом положении ВСУ у Купянска-Узлового
Вчера, 10:47
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковУкраинаХарьковская область
 
 
