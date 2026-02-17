https://ria.ru/20260217/harkov-2074896022.html
В окрестностях Харькова прогремели взрывы
В окрестностях Харькова прогремели взрывы - РИА Новости, 17.02.2026
В окрестностях Харькова прогремели взрывы
Взрывы прогремели во вторник в окрестностях Харькова на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:06:00+03:00
2026-02-17T11:06:00+03:00
2026-02-17T11:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
украина
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060559491_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_5d1549f661a9f2cd37182678e14f7283.jpg
https://ria.ru/20260217/mo-2074889240.html
харьков
украина
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060559491_215:0:1220:754_1920x0_80_0_0_f330fcba5ea0b91246b014373008127f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Украина, Харьковская область
В окрестностях Харькова прогремели взрывы
На окраинах Харькова прогремели взрывы