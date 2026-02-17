Жители Гюмри вышли на улицы для встречи архиепископа Микаэла

ЕРЕВАН, 17 фев – РИА Новости. Жители Гюмри, второго по величине города Армении, встретили у здания резиденции Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна, который прибыл туда для отбывания домашнего ареста.

Видео разместил в соцсетях служащий епархии дьякон Арташес Аджапахян.

Архиепископа доставили в Гюмри из ереванского медицинского центра "Измирлян", где он перенес две операции. Его сторонники встретили его церковными песнями и скандированием: "владыка".

Ранее в медцентре сообщили, что состояние здоровья священнослужителя оценивается как удовлетворительное, он продолжит оставаться под надзором властей.

В начале октября 2025 года судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти. Защита считает приговор незаконным, а обвинения - сфабрикованными. Шестого февраля 2026 года апелляционный суд Армении перевел архиепископа под домашний арест.