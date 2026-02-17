https://ria.ru/20260217/gyumri-2074969564.html
Жители Гюмри вышли на улицы для встречи архиепископа Микаэла
Жители Гюмри, второго по величине города Армении, встретили у здания резиденции Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна, РИА Новости, 17.02.2026
в мире
гюмри
армения
ереван
армянская апостольская церковь
гюмри
армения
ереван
Жители Гюмри вышли на улицы для встречи архиепископа Микаэла
Жители Гюмри вышли на улицы, чтобы встретить архиепископа Микаэла
ЕРЕВАН, 17 фев – РИА Новости. Жители Гюмри, второго по величине города Армении, встретили у здания резиденции Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна, который прибыл туда для отбывания домашнего ареста.
Видео разместил в соцсетях служащий епархии дьякон Арташес Аджапахян.
Архиепископа доставили в Гюмри
из ереванского медицинского центра "Измирлян", где он перенес две операции. Его сторонники встретили его церковными песнями и скандированием: "владыка".
Ранее в медцентре сообщили, что состояние здоровья священнослужителя оценивается как удовлетворительное, он продолжит оставаться под надзором властей.
В начале октября 2025 года судья суда первой инстанции Еревана
Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти. Защита считает приговор незаконным, а обвинения - сфабрикованными. Шестого февраля 2026 года апелляционный суд Армении
перевел архиепископа под домашний арест.
Священнослужитель был прооперирован в медицинском центре "Измирлян" в конце декабря 2025 года и в начале февраля 2026 года.