Рейтинг@Mail.ru
Жители Гюмри вышли на улицы для встречи архиепископа Микаэла - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/gyumri-2074969564.html
Жители Гюмри вышли на улицы для встречи архиепископа Микаэла
Жители Гюмри вышли на улицы для встречи архиепископа Микаэла - РИА Новости, 17.02.2026
Жители Гюмри вышли на улицы для встречи архиепископа Микаэла
Жители Гюмри, второго по величине города Армении, встретили у здания резиденции Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна, РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:05:00+03:00
2026-02-17T15:05:00+03:00
в мире
гюмри
армения
ереван
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036102577_0:65:890:566_1920x0_80_0_0_591c8ee065763c889e9c2e197404b613.jpg
https://ria.ru/20260214/armeniya-2074403129.html
https://ria.ru/20260212/religiya-2073919628.html
гюмри
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036102577_0:43:890:711_1920x0_80_0_0_9edad016b6b496e397525fefcead0aa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гюмри, армения, ереван, армянская апостольская церковь
В мире, Гюмри, Армения, Ереван, Армянская апостольская церковь
Жители Гюмри вышли на улицы для встречи архиепископа Микаэла

Жители Гюмри вышли на улицы, чтобы встретить архиепископа Микаэла

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава Ширакской епархии ААЦ, архиепископ Микаэл Аджапахян
Глава Ширакской епархии ААЦ, архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Глава Ширакской епархии ААЦ, архиепископ Микаэл Аджапахян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 17 фев – РИА Новости. Жители Гюмри, второго по величине города Армении, встретили у здания резиденции Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна, который прибыл туда для отбывания домашнего ареста.
Видео разместил в соцсетях служащий епархии дьякон Арташес Аджапахян.
Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
В Армении возбудили уголовное дело против католикоса Гарегина II
14 февраля, 17:01
Архиепископа доставили в Гюмри из ереванского медицинского центра "Измирлян", где он перенес две операции. Его сторонники встретили его церковными песнями и скандированием: "владыка".
Ранее в медцентре сообщили, что состояние здоровья священнослужителя оценивается как удовлетворительное, он продолжит оставаться под надзором властей.
В начале октября 2025 года судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти. Защита считает приговор незаконным, а обвинения - сфабрикованными. Шестого февраля 2026 года апелляционный суд Армении перевел архиепископа под домашний арест.
Священнослужитель был прооперирован в медицинском центре "Измирлян" в конце декабря 2025 года и в начале февраля 2026 года.
Обстановка у храма Успения Богородицы в селе Деренеу Каларашского района - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Архиепископ Маркелл высказался о происходящем в молдавском селе Деренеу
12 февраля, 14:48
 
В миреГюмриАрменияЕреванАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала