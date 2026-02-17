Рейтинг@Mail.ru
16:29 17.02.2026
Грюнбаум не присутствует на переговорах России и Украины в Женеве

Грюнбаум не участвует в переговорах РФ и Украины в Женеве, хотя был в Абу-Даби

Комиссар Федеральной службы госзакупок Джош Грюнбаум
Комиссар Федеральной службы госзакупок Джош Грюнбаум - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Александр Казаков
Комиссар Федеральной службы госзакупок Джош Грюнбаум . Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум не присутствует на переговорах России и Украины в Женеве, хотя был на переговорах в Абу-Даби, следует из распространенных кадров с начала переговоров.
Так, с американской стороны на российско-украинских переговорах в Швейцарии присутствуют спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер, министр армии Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
Американская делегация вместе со швейцарской располагаются в зале посередине, тогда как делегации России и Украины сидят напротив друг друга.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Умеров раскрыл, какие вопросы стоят на повестке дня переговоров в Женеве
В миреСШАРоссияУкраинаДжош ГрюнбаумНАТОМирный план США по УкраинеЖенева (город)Переговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
