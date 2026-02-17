Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор сообщил о росте доли вирусов свиного гриппа
17.02.2026
Роспотребнадзор сообщил о росте доли вирусов свиного гриппа
Роспотребнадзор сообщил о росте доли вирусов свиного гриппа
Доля вирусов свиного гриппа и B увеличивается в РФ, что может вызвать увеличение заболеваемости, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 17.02.2026
Роспотребнадзор сообщил о росте доли вирусов свиного гриппа

Роспотребнадзор: в России растет доля вирусов свиного гриппа и B

Врач во время процедуры осмотра
Врач во время процедуры осмотра - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Врач во время процедуры осмотра. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Доля вирусов свиного гриппа и B увеличивается в РФ, что может вызвать увеличение заболеваемости, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"На низких показателях увеличивается доля вирусов гриппа А(H1N1)pdm09 и В, что характерно для текущего времени года и может вызвать увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Вирусы гриппа А(H1N1)pdm09 и В соответствуют вакцинным штаммам", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что в стране продолжается снижение доли положительных находок вирусов гриппа. При этом фиксируется рост доли риновирусов.
Роспотребнадзор опроверг сообщения о "новом необычном вирусе"
27 ноября 2025
