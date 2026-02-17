Роспотребнадзор сообщил о росте доли вирусов свиного гриппа

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Доля вирусов свиного гриппа и B увеличивается в РФ, что может вызвать увеличение заболеваемости, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"На низких показателях увеличивается доля вирусов гриппа А(H1N1)pdm09 и В, что характерно для текущего времени года и может вызвать увеличение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Вирусы гриппа А(H1N1)pdm09 и В соответствуют вакцинным штаммам", - рассказали в ведомстве.