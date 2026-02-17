https://ria.ru/20260217/grenlandiya-2075054192.html
Глава Минэнерго США назвал Гренландию не такой уж привлекательной
Глава Минэнерго США назвал Гренландию не такой уж привлекательной - РИА Новости, 17.02.2026
Глава Минэнерго США назвал Гренландию не такой уж привлекательной
Добыча полезных ископаемых в Гренландии сопряжена с высокими затратами из-за удаленности территории, ограниченной инфраструктуры и сложных природных условий,... РИА Новости, 17.02.2026
Глава Минэнерго США назвал Гренландию не такой уж привлекательной
Глава Минэнерго США Райт: добыча ресурсов в Гренландии будет дорогой
ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Добыча полезных ископаемых в Гренландии сопряжена с высокими затратами из-за удаленности территории, ограниченной инфраструктуры и сложных природных условий, при этом в мире существуют более привлекательные регионы для разработки месторождений, заявил во вторник министр энергетики США Крис Райт.
"Добыча в удаленной территории с недостаточной инфраструктурой и большим количеством льда обходится очень дорого. Безусловно, есть куда более привлекательные места для разработки редкоземельных элементов — они вовсе не редкие, редкой является их высокая концентрация, а потому логично искать месторождения с лучшей логистикой", — сказал Райт, выступая во Французском институте международных отношений.
По его словам, интерес Вашингтона
к Гренландии
связан прежде всего с вопросами национальной безопасности и интересами западных союзников, однако США
также рассматривают возможность экономического развития острова.
"Если мы будем присутствовать в Гренландии, важно понять, что позитивного мы можем принести ее жителям — помимо налоговых поступлений. Развитие добычи или энергетики могло бы создать значительные экономические возможности", — отметил министр.
Райт добавил, что Соединенные Штаты располагают множеством других площадок для добычи нефти, газа и редкоземельных металлов, однако проекты в Гренландии потенциально способны повысить доходы населения и расширить экономические перспективы региона.