Глава Минэнерго США назвал Гренландию не такой уж привлекательной

ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Добыча полезных ископаемых в Гренландии сопряжена с высокими затратами из-за удаленности территории, ограниченной инфраструктуры и сложных природных условий, при этом в мире существуют более привлекательные регионы для разработки месторождений, заявил во вторник министр энергетики США Крис Райт.

"Добыча в удаленной территории с недостаточной инфраструктурой и большим количеством льда обходится очень дорого. Безусловно, есть куда более привлекательные места для разработки редкоземельных элементов — они вовсе не редкие, редкой является их высокая концентрация, а потому логично искать месторождения с лучшей логистикой", — сказал Райт, выступая во Французском институте международных отношений.

По его словам, интерес Вашингтона Гренландии связан прежде всего с вопросами национальной безопасности и интересами западных союзников, однако США также рассматривают возможность экономического развития острова.

"Если мы будем присутствовать в Гренландии, важно понять, что позитивного мы можем принести ее жителям — помимо налоговых поступлений. Развитие добычи или энергетики могло бы создать значительные экономические возможности", — отметил министр.