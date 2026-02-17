Рейтинг@Mail.ru
Глава Минэнерго США назвал Гренландию не такой уж привлекательной - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 17.02.2026 (обновлено: 20:14 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/grenlandiya-2075054192.html
Глава Минэнерго США назвал Гренландию не такой уж привлекательной
Глава Минэнерго США назвал Гренландию не такой уж привлекательной - РИА Новости, 17.02.2026
Глава Минэнерго США назвал Гренландию не такой уж привлекательной
Добыча полезных ископаемых в Гренландии сопряжена с высокими затратами из-за удаленности территории, ограниченной инфраструктуры и сложных природных условий,... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T20:04:00+03:00
2026-02-17T20:14:00+03:00
гренландия
сша
в мире
вашингтон (штат)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070270845_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_705feea9c15b404f4cce70c261013786.jpg
https://ria.ru/20260216/norvegiya-2074601130.html
https://ria.ru/20260214/grenlandiya-2074409467.html
гренландия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070270845_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fa3583d6731352639f77d5ce3212b8e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гренландия, сша, в мире, вашингтон (штат), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Гренландия, США, В мире, Вашингтон (штат), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Глава Минэнерго США назвал Гренландию не такой уж привлекательной

Глава Минэнерго США Райт: добыча ресурсов в Гренландии будет дорогой

© REUTERS / Marko DjuricaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Добыча полезных ископаемых в Гренландии сопряжена с высокими затратами из-за удаленности территории, ограниченной инфраструктуры и сложных природных условий, при этом в мире существуют более привлекательные регионы для разработки месторождений, заявил во вторник министр энергетики США Крис Райт.
"Добыча в удаленной территории с недостаточной инфраструктурой и большим количеством льда обходится очень дорого. Безусловно, есть куда более привлекательные места для разработки редкоземельных элементов — они вовсе не редкие, редкой является их высокая концентрация, а потому логично искать месторождения с лучшей логистикой", — сказал Райт, выступая во Французском институте международных отношений.
Флаг на норвежской границе - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Посол России рассказал об отношении Норвегии к ситуации вокруг Гренландии
16 февраля, 08:32
По его словам, интерес Вашингтона к Гренландии связан прежде всего с вопросами национальной безопасности и интересами западных союзников, однако США также рассматривают возможность экономического развития острова.
"Если мы будем присутствовать в Гренландии, важно понять, что позитивного мы можем принести ее жителям — помимо налоговых поступлений. Развитие добычи или энергетики могло бы создать значительные экономические возможности", — отметил министр.
Райт добавил, что Соединенные Штаты располагают множеством других площадок для добычи нефти, газа и редкоземельных металлов, однако проекты в Гренландии потенциально способны повысить доходы населения и расширить экономические перспективы региона.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Премьер Дании отказалась назвать стоимость Гренландии
14 февраля, 17:49
 
ГренландияСШАВ миреВашингтон (штат)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала