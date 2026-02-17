Жителя Улан-Удэ осудили за госизмену

Рейтинг@Mail.ru
17:19 17.02.2026
Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Улан-Удэ к 20 годам лишения свободы за госизмену и покушение на участие в деятельности террористической... РИА Новости, 17.02.2026
происшествия, россия, республика бурятия, украина, улан-удэ
Происшествия, Россия, Республика Бурятия, Украина, Улан-Удэ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Статуя богини правосудия
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 17 фев - РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Улан-Удэ к 20 годам лишения свободы за госизмену и покушение на участие в деятельности террористической организации, сообщила прокуратура Бурятии.
Республике Бурятия вынесен приговор по уголовному делу о государственной измене. Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя города Улан-Удэ", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды
Житель Сахалина получил 14 лет колонии за попытку госизмены
25 сентября 2025, 04:54
По данным надзорного ведомства, фигурант признан виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена), а также в покушении на совершение преступления по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической). Установлено, что в декабре 2022 года мужчина перевел более 3 тысяч долларов на счет иностранного гражданина для оказания финансовой помощи Украине в целях поражения ВС России. Кроме того, он неоднократно контактировал с представителями Украины для вступления в иностранное военизированное объединение, признанное террористической организацией. Сделать это подсудимый не смог, он был задержан при попытке покинуть страну.
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей и с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - добавили в прокуратуре.
Первые 5 лет наказания он будет отбывать в тюрьме, остальную часть - в колонии строгого режима.
Бойцы спецназа ФСБ
Жителя Новосибирска предостерегли от госизмены в пользу Украины
18 сентября 2025, 08:44
 
