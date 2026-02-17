В Госдуме назвали провокацией слова Польши о репарациях

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Намерение Польши потребовать репарации от России является информационной провокацией, не умной и лишенной каких-либо перспектив, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, цели – те же: фальсификация итогов и истории Второй мировой, демонизация России и истребление наследия соцлагеря, однако "кощунственная и ущербная логика русофобов вернется им же бумерангом".