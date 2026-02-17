Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали провокацией слова Польши о репарациях - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/gosduma-2075066040.html
В Госдуме назвали провокацией слова Польши о репарациях
В Госдуме назвали провокацией слова Польши о репарациях - РИА Новости, 17.02.2026
В Госдуме назвали провокацией слова Польши о репарациях
Намерение Польши потребовать репарации от России является информационной провокацией, не умной и лишенной каких-либо перспектив, заявил глава комитета Госдумы... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T21:31:00+03:00
2026-02-17T21:31:00+03:00
в мире
польша
россия
москва
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_70a73af00d6645b9bc027581d2b4413e.jpg
https://ria.ru/20260217/polsha-2074864493.html
https://ria.ru/20260217/zakharova-2074949316.html
польша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_158f32a4c380294c4a38a201e5ee9767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, москва, леонид слуцкий (политик), госдума рф
В мире, Польша, Россия, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
В Госдуме назвали провокацией слова Польши о репарациях

Слуцкий: слова Польши о репарациях являются информационной провокацией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума РФЗдание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Намерение Польши потребовать репарации от России является информационной провокацией, не умной и лишенной каких-либо перспектив, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Газета Financial Times утверждает, что Польша готовит иск против РФ о так называемых "репарациях" якобы за последствия "советского господства" в стране, при этом Москва не раз называла такие претензии оголтелой русофобией и политическим экстремизмом.
Флаги на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Польша готовит иск о "репарациях" против России, пишет FT
Вчера, 09:27
"Намерение Польши потребовать репарации от России – информационная провокация, не умная и лишенная каких-либо перспектив. "Шумовая завеса" карликовой пехоты на полях "прокси-войны" против России", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, цели – те же: фальсификация итогов и истории Второй мировой, демонизация России и истребление наследия соцлагеря, однако "кощунственная и ущербная логика русофобов вернется им же бумерангом".
"Задумывались ли польские оценщики "ущерба" об усилиях, затраченных СССР на послевоенное восстановление Варшавы или Кракова? Реальной цене вопроса? Не говоря уже о присоединенных в результате к Польше территориях (подарки, на самом деле, Сталина). И 600 тысячах советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни за спасение поляков от фашизма. Черная неблагодарность! В лучшем случае - получат осла дохлого уши", - добавил политик.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Захарова предложила Польше альтернативу репарациям
Вчера, 13:56
 
В миреПольшаРоссияМоскваЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала