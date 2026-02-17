В Госдуме назвали провокацией слова Польши о репарациях

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Намерение Польши потребовать репарации от России является информационной провокацией, не умной и лишенной каких-либо перспектив, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Намерение Польши потребовать репарации от России – информационная провокация, не умная и лишенная каких-либо перспектив. "Шумовая завеса" карликовой пехоты на полях "прокси-войны" против России", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, цели – те же: фальсификация итогов и истории Второй мировой, демонизация России и истребление наследия соцлагеря, однако "кощунственная и ущербная логика русофобов вернется им же бумерангом".
"Задумывались ли польские оценщики "ущерба" об усилиях, затраченных СССР на послевоенное восстановление Варшавы или Кракова? Реальной цене вопроса? Не говоря уже о присоединенных в результате к Польше территориях (подарки, на самом деле, Сталина). И 600 тысячах советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни за спасение поляков от фашизма. Черная неблагодарность! В лучшем случае - получат осла дохлого уши", - добавил политик.