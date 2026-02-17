Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили запретить проводить экзамены в выходные и праздники
20:04 17.02.2026
В Госдуме предложили запретить проводить экзамены в выходные и праздники
https://ria.ru/20260217/gosduma-2074948614.html
общество, госдума рф, образование
Общество, Госдума РФ, Образование
В Госдуме предложили запретить проводить экзамены в выходные и праздники

В Госдуме предложили запретить проводить экзамены в выходные и праздничные дни

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили запретить проведение экзаменов в выходные и нерабочие праздничные дни в организациях высшего образования.
Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем целесообразным установить на федеральном уровне запрет на проведение экзаменов в выходные и нерабочие праздничные дни в организациях высшего образования, закрепив проведение промежуточной аттестации в форме экзамена и государственной итоговой аттестации исключительно в рабочие дни", - говорится в документе.
По мнению авторов инициативы, ее реализация повысит предсказуемость расписания, обеспечит студентам полноценное время для отдыха и восстановления и снизит стрессовую нагрузку.
Депутаты добавили, что экзамены в выходные дни создают негативные последствия и для студентов, и для самой образовательной среды, а отсутствие единых правил приводит к произвольности практик и снижает предсказуемость учебного процесса.
Госдума приняла закон о праве студенческих семей на отдельное жилье
