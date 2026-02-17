В Госдуме предложили запретить проводить экзамены в выходные и праздники

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили запретить проведение экзаменов в выходные и нерабочие праздничные дни в организациях высшего образования.

Соответствующее обращение на имя министра науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем целесообразным установить на федеральном уровне запрет на проведение экзаменов в выходные и нерабочие праздничные дни в организациях высшего образования, закрепив проведение промежуточной аттестации в форме экзамена и государственной итоговой аттестации исключительно в рабочие дни", - говорится в документе.

По мнению авторов инициативы, ее реализация повысит предсказуемость расписания, обеспечит студентам полноценное время для отдыха и восстановления и снизит стрессовую нагрузку.