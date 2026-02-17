https://ria.ru/20260217/gosduma-2074995342.html
В Госдуме предложили создать федеральное агентство по борьбе с буллингом
В Госдуме предложили создать федеральное агентство по борьбе с буллингом
В Госдуме предложили создать федеральное агентство по борьбе с буллингом
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владимир Плякин, Ксения Горячева и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили создать федеральное агентство по...
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владимир Плякин, Ксения Горячева и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили создать федеральное агентство по профилактике и противодействию буллингу.
Соответствующее обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым рассмотреть возможность создания федерального агентства по профилактике и противодействию буллингу (включая школьную травлю и кибербуллинг) в качестве единого координатора государственной политики и практических мер помощи", - сказано в документе.
Депутаты считают целесообразным наделить такое агентство различными функциями, включая создание единых федеральных стандартов профилактики травли и понятный алгоритм действий для родителей и школ; межведомственную координацию Минпросвещения, МВД, Минздрава, Роскомнадзора
и органов системы профилактики по сопровождению случаев буллинга (в том числе в цифровой среде); создание единой горячей линии и цифрового сервиса для родителей, детей и педагогов; организацию федеральных программ подготовки и повышения квалификации педагогов, школьных психологов и управленческих команд по профилактике травли и работе с конфликтами, а также формирование системы мониторинга и обезличенного учета распространенности буллинга с ежегодной публичной отчетностью, позволяющей оценивать эффективность мер и корректировать практики.
По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит сделать помощь по-настоящему доступной и понятной для семей: вместо поиска "куда обращаться" и хождения по инстанциям у родителей появится "единая точка входа и прозрачный порядок действий", а у школ — единые стандарты и методическая поддержка.
Депутаты отметили, что это также снизит вероятность затягивания конфликтов, сократит число ситуаций, когда травля "нормализуется" и становится частью школьной повседневности, а также повысит доверие граждан к системе защиты прав ребенка.